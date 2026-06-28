Nouvelle ère pour l'Écosse : Ange Postecoglou favori pour le poste de sélectionneur

L'Association écossaise de football recherche un candidat qualifié pour le poste de sélectionneur, vacant après la participation décevante de l'équipe nationale lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Après la démission de Steve Clarke, qui a dirigé l'équipe pendant longtemps, Ange Postecoglou, ancien entraîneur de Tottenham et de Nottingham Forest, arrive en tête de la liste des spécialistes susceptibles de lui succéder. C'est ce qu'indique une information de Goal.com.

Selon les informations de TalkSPORT, le spécialiste australien, qui occupe actuellement le poste d'observateur technique de l'UEFA, est l'option prioritaire pour la direction du football écossais. Postecoglou connaît bien le football écossais, ayant remporté d'importants succès avec le Celtic Glasgow et gagné le respect des supporters locaux.

Concurrence et autres candidats

Bien qu'Ange Postecoglou soit considéré comme le favori principal, il fera face à une concurrence sérieuse. Pour le poste vacant, des candidats tels que l'entraîneur d'Everton David Moyes, ainsi que Steven Naismith et l'ancien milieu de terrain des Rangers Barry Ferguson, sont également examinés. L'Association écossaise de football ne souhaite pas précipiter sa décision et prévoit d'aboutir à une conclusion finale avant le début de la Ligue des Nations en septembre.

Le parcours de l'équipe nationale d'Écosse sous la direction de Steve Clarke lors du Mondial s'est terminé par une défaite 3-0 contre le Brésil. Malgré une troisième place dans le groupe avec trois points, les résultats des autres groupes ont annulé les chances des Écossais d'accéder aux barrages. Cela a entraîné le départ de l'entraîneur qui dirigeait l'équipe depuis 2019.

Lors de son départ, Clarke a exprimé sa gratitude envers ses joueurs, soulignant que ce fut un grand honneur de les diriger. Sous sa direction, l'équipe nationale d'Écosse a progressé considérablement. Notamment, l'équipe a participé à l'Euro 2020 et à l'Euro 2024 après une interruption de 23 ans, et a obtenu sa qualification pour la Coupe du Monde.

Ian Maxwell, directeur exécutif de l'Association écossaise de football, a hautement apprécié le travail de l'entraîneur. Selon lui, Clarke a réussi à transformer l'équipe, passant d'un outsider du quatrième pot à un participant régulier des grands tournois. Désormais, le nouvel entraîneur aura pour mission d'améliorer ces résultats et d'assurer une stabilité sur la scène internationale.

Selon Goal.com, cette offre pourrait être une excellente opportunité pour Ange Postecoglou de revenir au football de haut niveau. Son style de football offensif et son expérience du football britannique devraient correspondre à la nouvelle stratégie de l'équipe nationale d'Écosse.