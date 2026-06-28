Coupe du Monde 2026 : plus le droit à l'erreur, voici toutes les affiches des 16es de finale

La phase la plus intense de la Coupe du Monde 2026 commence. Les 32 équipes ayant réussi à sortir de la phase de groupes s'affrontent désormais en 16es de finale pour rester dans la compétition.

À ce stade, le match nul ne sauve plus les équipes : chaque rencontre désigne un vainqueur, tandis que le perdant fait ses adieux au Mondial.

Les phases à élimination directe débutent avec le match Afrique du Sud — Canada.

La première rencontre des 16es de finale aura lieu le 28 juin à 23h59, heure de Tachkent.

L'Afrique du Sud et le Canada s'y affronteront.

Le lendemain, l'un des grands favoris du tournoi, le Brésil, affrontera le Japon.

Calendrier des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026

Date et heure Rencontre 28 juin, 23:59 Afrique du Sud — Canada 29 juin, 22:00 Brésil — Japon 30 juin, 01:30 Allemagne — Paraguay 30 juin, 06:00 Pays-Bas — Maroc 30 juin, 22:00 Côte d'Ivoire — Norvège 1er juillet, 02:00 France — Suède 1er juillet, 06:00 Mexique — Équateur 1er juillet, 21:00 Angleterre — RD Congo 2 juillet, 01:00 Belgique — Sénégal 2 juillet, 05:00 États-Unis — Bosnie 2 juillet, 23:59 Espagne — Autriche 3 juillet, 04:00 Portugal — Croatie 3 juillet, 08:00 Suisse — Algérie 3 juillet, 23:00 Australie — Égypte 4 juillet, 03:00 Argentine — Cap-Vert 4 juillet, 06:30 Colombie — Ghana

Des tests sérieux attendent les favoris

Plusieurs affiches intéressantes ont été formées pour les 16es de finale.

Le Brésil affrontera le Japon discipliné, tandis que les Pays-Bas testeront le Maroc, réputé pour sa défense solide. La France jouera contre la Suède et l'Angleterre contre la RD Congo.

En phase à élimination directe, sous-estimer l'adversaire peut mener à l'élimination sur une seule erreur.

Les rencontres les plus attendues

Les matchs suivants devraient particulièrement attirer l'attention des fans :

Brésil — Japon ;

Pays-Bas — Maroc ;

Portugal — Croatie ;

Argentine — Cap-Vert ;

Colombie — Ghana ;

Belgique — Sénégal.

Le champion du monde en titre, l'Argentine, affrontera le Cap-Vert le 4 juillet. Pour sa première participation au Mondial, le Cap-Vert tentera de créer la sensation face aux champions du monde.

La vraie bataille commence maintenant

En phase de groupes, les équipes avaient la possibilité de corriger leurs erreurs lors des matchs suivants. En phase à élimination directe, cette opportunité n'existe plus.

Chaque but, chaque arrêt et même une seule mauvaise décision peuvent sceller le destin d'une équipe.

Selon vous, quelle équipe créera la plus grande surprise en 16es de finale ? Laissez votre avis en commentaire et partagez le calendrier avec les fans de football.