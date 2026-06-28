Samsung renforce sa coopération avec la Chine sur le marché des écrans : TM Roh à Pékin

Le géant technologique sud-coréen Samsung a franchi une étape importante pour diversifier sa chaîne d'approvisionnement en composants et renforcer ses liens avec les principaux fabricants d'écrans chinois. TM Roh, chef de la division Samsung DX (Device eXperience), s'est rendu en Chine pour une visite officielle. Ce voyage devrait marquer un tournant dans la stratégie d'approvisionnement en écrans pour les futurs téléviseurs et smartphones de l'entreprise. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon ZDNet Korea, la délégation dirigée par TM Roh a d'abord visité la ligne de production B16 de BOE à Chengdu. Cette usine a récemment lancé la production de masse de dalles OLED de huitième génération destinées aux ordinateurs portables et autres gadgets. La direction de Samsung a examiné de près ces processus technologiques et discuté des perspectives de coopération future avec les dirigeants de BOE.

Il est notable que la délégation était principalement composée de représentants de Samsung Visual Display (division téléviseurs), tandis que les dirigeants de la division mobile (MX) n'ont pas participé à la visite. Cela suggère que Samsung se concentre actuellement sur l'approvisionnement en dalles pour téléviseurs. Néanmoins, comme TM Roh dirige également la division mobile, il est possible que BOE propose ses nouvelles technologies OLED pour le segment des smartphones.

Négociations stratégiques avec TCL et CSOT

Le deuxième jour de la visite, le dirigeant de Samsung doit rencontrer des responsables de la corporation TCL et de sa filiale China Star Optoelectronics Technology (CSOT). CSOT est actuellement l'un des plus grands partenaires fournissant des dalles LCD pour les téléviseurs Samsung. Les parties examineront non seulement la fourniture d'écrans, mais aussi des questions de production contractuelle.

L'ordre du jour des négociations inclut également la coopération pour le développement du système d'exploitation Tizen développé par Samsung. Cela montre que Samsung vise à diffuser son écosystème logiciel plus largement parmi les fabricants du marché chinois. De plus, une rencontre est prévue avec CVTE, un fabricant de cartes mères pour téléviseurs.

Actuellement, BOE fournit des écrans OLED pour les smartphones de milieu de gamme de la marque Samsung et certains modèles de Galaxy Watch. Si ces négociations aboutissent, des dalles de haute qualité fabriquées en Chine pourraient apparaître davantage dans les appareils phares de Samsung. Cela pourrait intensifier la concurrence sur le marché et réduire le coût final des produits.

Selon les experts, le rapprochement de Samsung avec les fabricants d'écrans chinois est lié aux mutations économiques mondiales et à la course technologique. Alors que Samsung Display se concentre sur les dalles QD-OLED de haute technologie, collaborer avec des entreprises chinoises pour le segment de masse est économiquement justifié. Pour l'instant, Samsung n'a pas divulgué les détails officiels de ces négociations.