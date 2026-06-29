Le club du Real Madrid a pris une décision inattendue mais ferme concernant le talentueux attaquant brésilien Endrick. Malgré les récentes rumeurs sur un prêt du joueur à une autre équipe, la direction du « club royal » et l'entraîneur Jose Mourinho ont décidé de garder la jeune étoile dans l'effectif. Cette décision est cruciale pour l'avenir du joueur et pour façonner le potentiel offensif de l'équipe pour la nouvelle saison. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Selon les informations du journal Marca, la direction du Real Madrid n'a pas l'intention d'envoyer l'attaquant de 19 ans en prêt dans un autre club. Après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à l'Olympique Lyonnais en France, Endrick est désormais prêt à se battre pour sa place au stade Santiago Bernabéu. Les dirigeants du club sont convaincus qu'il est temps pour le footballeur brésilien de faire ses preuves dans l'équipe première.

Une nouvelle force dans le système de Mourinho

Le technicien portugais Jose Mourinho apprécie hautement la condition physique, la rapidité et l'agressivité offensive d'Endrick. Ces qualités devraient aider l'entraîneur à remodeler la ligne d'attaque pour la nouvelle saison. Pour le club madrilène, privé de trophées depuis deux saisons, la contribution de joueurs jeunes et passionnés comme Endrick est essentielle.

Endrick lui-même souhaite rester à Madrid et faire ses preuves dans l'un des clubs les plus puissants au monde. Il estime qu'il est plus bénéfique pour sa croissance de s'entraîner sous la direction de Mourinho et de rivaliser avec des coéquipiers expérimentés plutôt que de partir en prêt. La maturité et la préparation mentale du joueur ont laissé une impression positive sur le staff technique.

Cependant, obtenir une place de titulaire ne sera pas facile. Endrick devra faire face à une concurrence sérieuse en attaque avec des joueurs comme Brahim Diaz et Franco Mastantuono. De plus, le retour de Rodrygo, qui se remet d'une grave blessure, intensifiera certainement la compétition offensive. La présence d'attaquants de styles variés à la disposition de Mourinho lui offre de larges possibilités de changements tactiques.

En conclusion, le Real Madrid considère Endrick comme faisant partie d'un projet à long terme et son avenir immédiat est lié à la capitale espagnole. La période de préparation pré-saison sera une étape décisive pour le jeune attaquant, qui s'efforcera de tirer le maximum parti de l'opportunité qui lui est offerte.