Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan

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Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan

L'équipe nationale de la RD Congo a battu l'Ouzbékistan 3-1 lors de la 3ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Après le match, le capitaine africain Chancel Mbemba a révélé le plan derrière cette victoire.

Selon lui, l'équipe a souffert en première mi-temps, mais après la pause, elle a exploité les points faibles préalablement étudiés de l'Ouzbékistan pour changer la donne.

La première mi-temps n'a pas été facile pour le Congo

Le défenseur de 31 ans a admis que son équipe n'avait pas pu agir comme prévu dans la première partie de la rencontre.

« Le match a été vraiment difficile pour nous. Nous n'avons pas pu performer suffisamment bien en première mi-temps », a déclaré Mbemba.

Malgré cela, les joueurs ne sont pas paniqués et étaient convaincus de pouvoir montrer leur potentiel en seconde période.

Le plan a fonctionné après la pause

Les joueurs de la RD Congo ont augmenté le rythme du jeu en seconde mi-temps, intensifiant la pression sur la défense de l'Ouzbékistan.

Mbemba a souligné que l'équipe avait analysé en détail les matchs de notre équipe nationale avant la rencontre.

« Nous avions regardé des vidéos des matchs de l'Ouzbékistan et identifié leurs points faibles ».

L'attaque principale a visé les points faibles

Le staff technique et les joueurs de la RD Congo ont décidé de concentrer leur attention précisément sur ces points après la mi-temps.

En conséquence, les Africains ont pris l'ascendant en seconde période et ont remporté le match 3-1.

En résumé, les principaux facteurs de la victoire ont été :

  • l'analyse préalable du jeu de l'adversaire ;

  • le maintien du calme après la première mi-temps ;

  • une action basée sur un plan précis en seconde période ;

  • l'exploitation efficace des points faibles de l'Ouzbékistan.

Une autre leçon difficile pour l'Ouzbékistan

Ces propos du capitaine de la RD Congo ont montré une fois de plus qu'au niveau de la Coupe du Monde, chaque erreur et lacune tactique est immédiatement punie par l'adversaire.

Le résultat de ce match a été dur pour notre équipe nationale, mais cette expérience peut être une leçon importante pour renforcer la préparation tactique et la stabilité défensive à l'avenir.

Selon vous, quelle a été la plus grande faiblesse de l'Ouzbékistan face à la RD Congo ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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