Échec à la Coupe du Monde 2026 : le sélectionneur démissionne et s'excuse

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Échec à la Coupe du Monde 2026 : le sélectionneur démissionne et s'excuse

La participation décevante de l'équipe nationale de Corée du Sud à la Coupe du Monde a conduit à une décision radicale. Le sélectionneur Hong Myung-bo a annoncé qu'il quitterait son poste à l'issue du tournoi.

Le technicien a présenté ses excuses publiquement aux supporters, assumant l'entière responsabilité de l'absence de résultats escomptés.

« Je présente mes sincères excuses au peuple coréen »

Dans son communiqué, Hong Myung-bo a officialisé sa décision de démissionner de son poste de sélectionneur national.

« Je présente mes sincères excuses au peuple coréen. Je quitte mon poste de sélectionneur de l'équipe nationale », a-t-il déclaré.

Parallèlement, l'entraîneur a souligné que son amour pour le football coréen restait intact et qu'il continuerait de soutenir l'équipe nationale à l'avenir.

Il a assumé l'entière responsabilité

Hong Myung-bo a admis que diriger l'équipe nationale n'avait pas été une tâche facile.

Selon lui, toutes ses décisions ne peuvent être jugées comme correctes. Le fait que l'équipe n'ait pas atteint ses objectifs lors de la Coupe du Monde a été la raison principale de sa démission.

« Je ne peux pas dire que chacune de mes décisions a été la bonne. Nous n'avons pas obtenu les résultats attendus et j'en assume la pleine responsabilité ».

Qu'a-t-il manqué à la Corée du Sud ?

Le représentant asiatique a récolté 3 points lors de la phase de groupes. Cependant, ce résultat n'a pas suffi pour se qualifier pour le tour suivant.

Indicateur

Résultat

Groupe

« A »

Points accumulés

3

Classement final

3e place

Issue

Éliminé du tournoi

Bien que l'équipe ait terminé troisième, elle n'a pas fait partie des meilleurs troisièmes.

La mission de regagner la confiance des supporters

Hong Myung-bo a exprimé l'espoir que le football coréen regagne bientôt la confiance des supporters.

Il a affirmé croire en l'avenir de l'équipe nationale et apportera son soutien au nouveau sélectionneur ainsi qu'aux joueurs.

La Coupe du Monde 2026 s'est terminée sur un échec pour la Corée du Sud. La fédération nationale de football doit désormais trouver un entraîneur capable de mener l'équipe vers une nouvelle étape.

Pensez-vous que Hong Myung-bo a pris la bonne décision en démissionnant ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cet article avec les fans de football.

Corée du SudHong Myung-bo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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