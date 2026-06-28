Sunderland rejette l'offre de Chelsea pour Granit Xhaka

·54·Sport
Sunderland rejette l'offre de Chelsea pour Granit Xhaka

Le club londonien de Chelsea a essuyé son premier obstacle sérieux sur le marché des transferts estival. Les « Blues » ont formulé une offre officielle pour le milieu de terrain de Sunderland, Granit Xhaka, mais la direction des « Black Cats » a catégoriquement rejeté cette demande. Cet échec est considéré comme un coup dur pour les plans du nouvel entraîneur londonien, Xabi Alonso. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon The Athletic, Chelsea a proposé 8 millions de livres sterling pour le joueur suisse de 33 ans. Cependant, Sunderland a qualifié ce montant d'« inacceptable » et a déclaré que le joueur n'était pas à vendre. La direction du club considère qu'une offre aussi basse est un manque de respect non seulement envers l'équipe, mais aussi envers le joueur expérimenté lui-même.

La collaboration entre Xabi Alonso et Granit Xhaka

La direction de Chelsea tente de concrétiser le transfert de Granit Xhaka spécifiquement à la demande de Xabi Alonso. L'entraîneur et le joueur ont travaillé ensemble au Bayer Leverkusen, remportant la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne lors de la saison 2023-24. Alonso souhaite instaurer un esprit de leadership dans le vestiaire du club londonien grâce à son ancien protégé.

L'intérêt pour ce transfert témoigne d'un changement de stratégie chez Chelsea. Le club, qui s'était concentré ces dernières années sur l'achat de jeunes talents, ressent désormais le besoin d'un vétéran possédant sept ans d'expérience en Premier League (avec Arsenal). Cependant, Sunderland souligne que le joueur est sous contrat jusqu'en 2028 et qu'il ne le laissera pas partir.

La position ferme de Sunderland

Sunderland avait payé 17,5 millions de livres sterling au Bayer Leverkusen pour Granit Xhaka l'été dernier. Dès son arrivée, le joueur a pris le brassard de capitaine et a joué un rôle majeur dans l'obtention d'une place en coupes d'Europe pour le club après 53 ans. Fait intéressant, Sunderland a justement battu Chelsea lors de la dernière journée, terminant 7e du classement et reléguant les Londoniens à la 10e place.

Selon Goal.com, la direction de Sunderland a refusé d'examiner toute offre financière. Ils demandent à Chelsea de respecter le contrat actuel du joueur. Pour l'instant, on ignore si les Londoniens vont améliorer leur offre ou se tourner vers d'autres candidats.

ChelseaSunderlandGranit XhakaXabi AlonsoTransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationaleUn défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationaleAujourd'hui, 00:23Real Madrid et Jose Mourinho prennent une décision finale concernant EndrickReal Madrid et Jose Mourinho prennent une décision finale concernant EndrickAujourd'hui, 00:17Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'OuzbékistanLe capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'OuzbékistanAujourd'hui, 00:16Échec à la Coupe du Monde 2026 : le sélectionneur démissionne et s'excuseÉchec à la Coupe du Monde 2026 : le sélectionneur démissionne et s'excuseHier, 23:18Harry Maguire évoque les conditions du retour de Marcus Rashford à Manchester UnitedHarry Maguire évoque les conditions du retour de Marcus Rashford à Manchester UnitedHier, 23:11Coupe du Monde 2026 : plus le droit à l'erreur, voici toutes les affiches des 16es de finaleCoupe du Monde 2026 : plus le droit à l'erreur, voici toutes les affiches des 16es de finaleHier, 23:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev