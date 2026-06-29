Avertissement à la star de Chelsea Cole Palmer : la régularité est la clé de la grandeur

Le talentueux milieu de terrain de Chelsea, Cole Palmer, traverse récemment une période de baisse de régime. Bien qu'il ait impressionné tout le monde lors de sa saison débutante à Londres, ses performances actuelles inquiètent les experts et les anciens footballeurs. En particulier, son absence de la liste de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde a été un coup dur pour le joueur. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

La légende de Chelsea, Frank Leboeuf, a partagé son opinion sur la situation actuelle et l'avenir de Palmer lors d'une interview avec GOAL. Selon lui, le fait de ne pas avoir été sélectionné pour la Coupe du Monde par l'entraîneur Thomas Tuchel pourrait agir comme une « gifle » pour le joueur. Leboeuf a expliqué au jeune prodige les secrets pour devenir un véritable grand joueur.

La régularité : le critère principal du statut de star

Frank Leboeuf a souligné qu'une seule saison réussie ne suffit pas pour transformer un joueur en légende. « Vous ne devenez un grand footballeur que lorsque vous faites preuve de régularité. Ce n'est pas seulement pour une saison, mais pour deux, trois, quatre et cinq ans. Par exemple, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont maintenu un haut niveau pendant 17 saisons. Nous attendons encore que Kylian Mbappe fasse preuve de régularité pour l'ajouter au panthéon des légendes à la fin de sa carrière », a déclaré l'ancien défenseur.

Palmer a quitté Manchester City à l'été 2023 pour rejoindre Chelsea pour un montant de 40 millions de livres sterling. Sa première saison a été exceptionnelle : 25 buts et le prix du meilleur jeune joueur de l'année selon la PFA. Cependant, lors de la saison 2024-25, le nombre de buts est tombé à 18, et à 11 lors de la saison 2025-26, marquée par des blessures. Cela a eu un impact négatif sur sa place en équipe nationale.

Actuellement, diverses rumeurs de transfert circulent autour du joueur de 24 ans. En particulier, des informations suggèrent qu'il pourrait rejoindre Manchester United, l'équipe qu'il admirait enfant. Mais la direction de Chelsea ne souhaite pas laisser partir sa star portant le numéro 10. Il dispose d'un contrat à long terme avec le club courant jusqu'en 2033.

La direction du club espère que Cole Palmer retrouvera sa forme physique sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Selon Leboeuf, le joueur doit consolider son talent par un travail constant et une stabilité mentale. Sinon, il pourrait tout à fait devenir une énième « étoile filante » de l'histoire.

Buts de Cole Palmer lors de sa saison débutante : 25 ;

Performance lors de la deuxième saison : 18 buts ;

Dernière saison impactée par les blessures : 11 buts.

Ainsi, la prochaine saison s'annonce comme un tournant crucial dans la carrière de Palmer. Soit il répondra dignement aux critiques et redeviendra un leader, soit il restera dans la catégorie des joueurs moyens.