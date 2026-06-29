Une étape révolutionnaire a été franchie dans le domaine de la robotique : le robot humanoïde Agibot G2 a établi un record du monde en travaillant sans interruption pendant près de trois jours dans des conditions de production réelles. Ce test prouve que les robots peuvent remplacer pleinement l'homme, non seulement en laboratoire, mais aussi sur des lignes industrielles complexes. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon les informations officielles fournies par la société Agibot, le modèle G2 a travaillé en continu pendant 64 heures sur une ligne de contrôle qualité de tablettes à l'usine Longcheer Technology à Nanchang. L'expérience s'est déroulée du 23 au 28 juin sous forme de diffusion en direct, assurant la transparence du processus. Durant cette période, le robot a traité 64 828 produits.

Un nouveau standard d'efficacité industrielle

Lors du test, l'Agibot G2 a impressionné les ingénieurs par la précision de ses mouvements. Le taux de réussite des opérations était de 99,99 %, un chiffre presque inatteignable même pour les spécialistes les plus qualifiés. Le robot a effectué des tâches complexes telles que le prélèvement de tablettes sur le convoyeur, leur placement sur des bancs de test, l'échange de données avec le système et le tri des appareils défectueux.

Selon ixbt.com, le robot et les équipements de l'usine ont fonctionné comme un seul complexe technologique. Le robot n'a pas seulement effectué des mouvements mécaniques, mais a utilisé un système AI pour prendre des décisions sur l'état de chaque appareil et les renvoyer sur le convoyeur dans l'ordre approprié. Un tel niveau d'automatisation devrait réduire considérablement les coûts de production à l'avenir.

Un double record mondial

Les représentants d'Agibot ont annoncé que ce test a permis d'établir deux records mondiaux simultanément :

La plus longue durée de fonctionnement sans interruption d'un robot humanoïde sur une ligne de production ;

Le volume total et la vitesse de traitement des produits par des robots humanoïdes dans des conditions de production de masse.

L'entreprise démontre non seulement ses capacités technologiques, mais aussi son potentiel de production de masse. Il a récemment été annoncé que le 15 000e robot était officiellement sorti de la chaîne de montage d'Agibot. Cela témoigne de l'intensification de la concurrence sur le marché de la robotique et du fait que les humanoïdes deviennent une partie intégrante de la vie industrielle quotidienne.

Pour des pays en cours d'industrialisation rapide comme l'Ouzbékistan, de telles technologies pourraient revêtir une importance majeure à l'avenir. En particulier dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile, des solutions comme l'Agibot G2 seront sans doute hautement efficaces pour réduire les erreurs humaines et augmenter la productivité du travail.