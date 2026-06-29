Blue Origin restaure son pas de tir après l'explosion de la fusée New Glenn

La société Blue Origin, appartenant au milliardaire Jeff Bezos, est passée à une phase active d'élimination des conséquences d'un grave accident survenu lors des tests de la fusée New Glenn. Au complexe de lancement LC-36 du cap Canaveral, les travaux de démantèlement de la tour de lancement principale ont commencé à l'aide d'une grue géante de plus de 180 mètres de haut. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com dans son rapport.

Ces mesures sont mises en œuvre après une puissante explosion survenue le 28 mai de cette année lors des tests de mise à feu statique de la fusée New Glenn. Comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Dave Limp, PDG de Blue Origin, l'entreprise a décidé de moderniser entièrement l'infrastructure endommagée. L'explosion a endommagé non seulement la tour de lancement, mais aussi le complexe de transport-installation et les systèmes de paratonnerres.

Changements dans la stratégie de réparation

Initialement, les spécialistes de l'entreprise avaient envisagé la possibilité de réparer la tour sur place, sans la démonter. Cependant, selon Ixbt.com, la stratégie a ensuite été modifiée. Désormais, la tour sera entièrement démontée et chaque section sera restaurée séparément ou remplacée par une nouvelle.

Cette approche a été jugée comme la plus efficace par la direction de Blue Origin. Les représentants de l'entreprise soulignent que la réparation par sections accélérera la cadence des travaux et augmentera le niveau de sécurité. Cela permettra d'éviter de retarder le retour aux vols de la fusée New Glenn.

New Glenn est la fusée la plus grande et la plus puissante de Blue Origin, considérée comme le principal concurrent des projets Falcon Heavy et Starship de SpaceX. Par conséquent, la remise en service rapide du pas de tir est d'une importance capitale pour la concurrence sur le marché spatial mondial.

Calendrier des vols et plans futurs

Malgré la puissante explosion de mai, Blue Origin a annoncé que les parties essentielles de l'infrastructure principale ont été préservées. L'entreprise n'a pas renoncé à son intention de lancer la fusée New Glenn dans l'espace pour la première fois d'ici la fin de 2026. Les travaux de démantèlement actuels servent précisément cet objectif.

Ce projet est également intéressant pour les passionnés de technologies spatiales, car New Glenn devrait réduire considérablement le coût du déploiement de satellites en orbite à l'avenir. Actuellement, les travaux au cap Canaveral se poursuivent jour et nuit, et le processus mené avec l'aide d'une grue géante est devenu l'une des plus grandes opérations de réparation de l'histoire de l'industrie spatiale.