Fin du partenariat entre Volkswagen et Bosch : un projet de 1,5 milliard d'euros échoue

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Fin du partenariat entre Volkswagen et Bosch : un projet de 1,5 milliard d'euros échoue

Le plus grand constructeur automobile allemand, Volkswagen, a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Bosch, son principal partenaire dans le domaine des systèmes de conduite autonome (autopilot). Selon l'agence Reuters, cette décision est due au fait que les résultats attendus dans le développement des technologies d'autopilot n'ont pas été atteints et que le projet n'est plus compétitif. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Le partenariat entre Cariad, la division logicielle de Volkswagen, et Bosch avait débuté en 2022. Les deux parties visaient à créer des systèmes d'aide à la conduite et des programmes de conduite totalement autonome pour toutes les marques de Volkswagen. Cependant, malgré des investissements massifs s'élevant à près de 1,5 milliard d'euros (1,71 milliard de dollars), le projet n'a pas su répondre aux exigences technologiques actuelles.

Changement d'objectifs stratégiques

Bien que le communiqué conjoint des entreprises n'ait pas répondu directement aux rumeurs du marché, elles ont reconnu leur étroite collaboration pluriannuelle. Le communiqué précise que tout partenariat est régulièrement réévalué en fonction des objectifs stratégiques et technologiques, ainsi que des tendances actuelles du marché. Cela indique que la direction de Volkswagen n'est pas satisfaite de l'orientation actuelle.

Les évaluations internes ont montré que la technologie développée avec Bosch reste pour l'instant en retard par rapport aux solutions proposées par d'autres concurrents, notamment Tesla ou les géants technologiques chinois. Par conséquent, le groupe allemand a choisi de résilier le contrat et de rechercher un nouveau partenaire.

Nouveau partenaire et plans futurs

Volkswagen prévoit désormais d'acquérir l'intégralité du matériel et des logiciels nécessaires aux systèmes de conduite autonome auprès d'un autre fournisseur. Le processus de sélection d'un nouveau partenaire est en cours et un nouveau contrat stratégique devrait être signé d'ici septembre.

Ces changements interviennent à un moment crucial pour Volkswagen. Alors que l'industrie automobile traverse une transformation numérique rapide, tout retard dans le domaine du logiciel pourrait nuire à la part de marché mondiale de l'entreprise. Étant donné l'intérêt élevé pour les modèles Volkswagen sur le marché ouzbek, l'équipement technologique des futurs véhicules dépendra précisément de ce nouveau partenariat.

En conclusion, la séparation entre Volkswagen et Bosch prouve une fois de plus à quel point la création de logiciels dans l'industrie automobile est un processus complexe et coûteux. Le géant allemand est désormais contraint de s'allier à des entreprises technologiques disposant de solutions plus avancées et prêtes à l'emploi pour ne pas perdre de temps.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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