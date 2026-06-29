L'équipage de la mission chinoise Shenzhou-23 a terminé avec succès son premier mois d'activité à bord de la station orbitale Tiangong. L'équipe de taïkonautes, composée de Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan et Li Jiaying, a non seulement accompli des tâches scientifiques et techniques complexes au cours de cette période, mais a également franchi une nouvelle étape dans la préparation de nourriture en conditions spatiales. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la China Manned Space Agency (CMSA), des morceaux de citrouille sucrée ont été cuits pour la première fois à bord de la station à l'aide d'un four spécial. De telles expériences domestiques ne sont pas qu'un simple passe-temps, mais un élément essentiel pour améliorer l'état psychologique de l'équipage et assurer son confort lors d'expéditions spatiales de longue durée. La possibilité de préparer des repas chauds et savoureux dans l'espace est une étape de préparation nécessaire pour les futurs vols interstellaires.

Recherches médicales et effets de la microgravité

La majeure partie de la mission a été consacrée à des recherches dans le domaine de la médecine spatiale. Les taïkonautes ont effectué des examens échographiques les uns sur les autres, étudiant l'état du cou, des veines du poignet et des organes abdominaux. Ces données sont cruciales pour analyser les changements dans la circulation sanguine et le système musculaire du corps humain en état d'apesanteur prolongée.

Dans le cadre des recherches, l'activité du cerveau humain en orbite a également été au centre de l'attention. À l'aide d'équipements d'électroencéphalographie (EEG), les membres de l'équipage ont testé la coordination visuo-motrice et les réactions comportementales sous différents régimes d'éclairage. Ces expériences aideront à prendre en compte le facteur humain pour la future colonisation de la Lune et les vols vers des distances plus lointaines.

Harmonie entre robotique et médecine traditionnelle

Le programme d'expédition comprenait également des expériences sur l'interaction entre les humains et les robots. En travaillant avec le robot de bord de la station, les taïkonautes ont collecté des données nécessaires pour améliorer les algorithmes de contrôle des systèmes autonomes. De tels assistants robotisés devraient devenir les principaux alliés de l'homme pour effectuer des tâches complexes dans l'espace extra-véhiculaire.

Il est intéressant de noter que le programme spatial chinois n'a pas abandonné les méthodes de médecine traditionnelle. Les membres de l'équipage utilisent un complexe de diagnostic de médecine traditionnelle chinoise pour surveiller leur santé. Cette méthode est considérée comme un outil efficace pour le suivi des indicateurs physiologiques lors de vols de plusieurs mois.

Rappelons que le vaisseau Shenzhou-23 a été lancé en orbite le 24 mai 2026. L'un des objectifs principaux de cette mission est de mener une expérience sur la présence humaine continue dans l'espace pendant un an. Tous les résultats scientifiques collectés serviront de base aux futurs vols de la Chine vers des objets lointains du système solaire, y compris la Lune.