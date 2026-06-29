Citrouille cuite dans l'espace : Les taïkonautes chinois terminent un mois à bord de la station Tiangong

·26·Technologie
Citrouille cuite dans l'espace : Les taïkonautes chinois terminent un mois à bord de la station Tiangong

L'équipage de la mission chinoise Shenzhou-23 a terminé avec succès son premier mois d'activité à bord de la station orbitale Tiangong. L'équipe de taïkonautes, composée de Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan et Li Jiaying, a non seulement accompli des tâches scientifiques et techniques complexes au cours de cette période, mais a également franchi une nouvelle étape dans la préparation de nourriture en conditions spatiales. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la China Manned Space Agency (CMSA), des morceaux de citrouille sucrée ont été cuits pour la première fois à bord de la station à l'aide d'un four spécial. De telles expériences domestiques ne sont pas qu'un simple passe-temps, mais un élément essentiel pour améliorer l'état psychologique de l'équipage et assurer son confort lors d'expéditions spatiales de longue durée. La possibilité de préparer des repas chauds et savoureux dans l'espace est une étape de préparation nécessaire pour les futurs vols interstellaires.

Recherches médicales et effets de la microgravité

La majeure partie de la mission a été consacrée à des recherches dans le domaine de la médecine spatiale. Les taïkonautes ont effectué des examens échographiques les uns sur les autres, étudiant l'état du cou, des veines du poignet et des organes abdominaux. Ces données sont cruciales pour analyser les changements dans la circulation sanguine et le système musculaire du corps humain en état d'apesanteur prolongée.

Dans le cadre des recherches, l'activité du cerveau humain en orbite a également été au centre de l'attention. À l'aide d'équipements d'électroencéphalographie (EEG), les membres de l'équipage ont testé la coordination visuo-motrice et les réactions comportementales sous différents régimes d'éclairage. Ces expériences aideront à prendre en compte le facteur humain pour la future colonisation de la Lune et les vols vers des distances plus lointaines.

Harmonie entre robotique et médecine traditionnelle

Le programme d'expédition comprenait également des expériences sur l'interaction entre les humains et les robots. En travaillant avec le robot de bord de la station, les taïkonautes ont collecté des données nécessaires pour améliorer les algorithmes de contrôle des systèmes autonomes. De tels assistants robotisés devraient devenir les principaux alliés de l'homme pour effectuer des tâches complexes dans l'espace extra-véhiculaire.

Il est intéressant de noter que le programme spatial chinois n'a pas abandonné les méthodes de médecine traditionnelle. Les membres de l'équipage utilisent un complexe de diagnostic de médecine traditionnelle chinoise pour surveiller leur santé. Cette méthode est considérée comme un outil efficace pour le suivi des indicateurs physiologiques lors de vols de plusieurs mois.

Rappelons que le vaisseau Shenzhou-23 a été lancé en orbite le 24 mai 2026. L'un des objectifs principaux de cette mission est de mener une expérience sur la présence humaine continue dans l'espace pendant un an. Tous les résultats scientifiques collectés serviront de base aux futurs vols de la Chine vers des objets lointains du système solaire, y compris la Lune.

ChineTiangongShenzhou-23EspaceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Blue Origin restaure son pas de tir après l'explosion de la fusée New GlennBlue Origin restaure son pas de tir après l'explosion de la fusée New GlennAujourd'hui, 15:57Fin du partenariat entre Volkswagen et Bosch : un projet de 1,5 milliard d'euros échoueFin du partenariat entre Volkswagen et Bosch : un projet de 1,5 milliard d'euros échoueAujourd'hui, 15:20L'application d'investissement de Sberbank revient sur l'App Store sous un nouveau nomL'application d'investissement de Sberbank revient sur l'App Store sous un nouveau nomAujourd'hui, 14:26La Terre peut être rassurée : nouvelles conclusions sur le risque des grands astéroïdesLa Terre peut être rassurée : nouvelles conclusions sur le risque des grands astéroïdesAujourd'hui, 13:50Apple a fixé ses plans pour 2027 : iPhone 19 Pro et iPhone Ultra pliable attendusApple a fixé ses plans pour 2027 : iPhone 19 Pro et iPhone Ultra pliable attendusAujourd'hui, 13:24Secret du passé du système solaire : le passage d'une étoile a pu modifier le nuage d'OortSecret du passé du système solaire : le passage d'une étoile a pu modifier le nuage d'OortAujourd'hui, 12:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois