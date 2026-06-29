La légende du football uruguayen et ancien attaquant de Manchester United, Diego Forlan, a exprimé un avis tranché sur le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo. Selon lui, les mouvements de l'attaquant de 41 ans limitent le potentiel offensif global de l'équipe et pourraient entraver ses objectifs pour la Coupe du Monde 2026. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Les matchs de phase de groupes de la Coupe du Monde ont été contrastés pour Cristiano Ronaldo. Après une performance terne lors du match nul contre la RD Congo, la star d'Al-Nassr avait annoncé son retour en forme en marquant deux buts contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Cependant, ses difficultés lors du match contre la Colombie ont relancé les débats parmi les experts.

S'exprimant dans l'émission "La Casa del Kun" sur la chaîne ESPN, Forlan a expliqué que l'immobilité de Cristiano Ronaldo est très avantageuse pour les défenseurs adverses. Selon l'ancien avant-centre uruguayen, le fait que Cristiano Ronaldo attende le ballon uniquement dans la surface de réparation ferme les espaces pour les autres joueurs créatifs du Portugal.

Problèmes tactiques et « entonnoir » offensif

« Je parle en tant qu'attaquant. Cristiano Ronaldo joue actuellement uniquement comme un numéro 9 et ne se déplace plus sur le terrain pour chercher le ballon. Cela complique le jeu du Portugal. Les deux défenseurs centraux restent avec lui, et par conséquent, les espaces disparaissent », a déclaré Diego Forlan lors d'une interview avec Goal.com.

Selon Forlan, Cristiano Ronaldo doit modifier son style de jeu pour libérer pleinement le potentiel de joueurs talentueux comme Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Rafael Leao. Sinon, les attaques du Portugal deviendront un « entonnoir » où tout se concentre en un seul point, rendant le jeu prévisible pour les adversaires.

« S'il s'écartait un peu vers les ailes, cela ouvrirait des couloirs pour que ses coéquipiers puissent s'insérer dans l'axe. Ce n'est pas un problème, il faut simplement lui expliquer. Il faut lui dire : 'Bouge, sors de là, aide l'équipe' », a ajouté le Ballon d'Or 2010 de la Coupe du Monde.

Le choix de Roberto Martinez avant les play-offs

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, subit une pression sérieuse avant la phase éliminatoire. L'équipe affrontera la Croatie en 1/16es de finale. Bien que Cristiano Ronaldo possède toujours une capacité de finition, son manque de mobilité pourrait coûter cher à l'équipe lors d'un match contre un adversaire coriace.

Ce sujet intéresse également les fans de football ouzbeks, car c'est précisément contre notre équipe nationale que Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé lors de la phase de groupes. Cependant, il est fort probable que des adversaires de haut niveau exploitent cette lacune.

Les prochains matchs décisifs montreront si le quintuple Ballon d'Or est prêt à modifier sa philosophie de jeu en cette fin de carrière. Si le Portugal veut remporter le titre, il est clair qu'il devra exiger plus d'activité de la part de son plus grand joueur.