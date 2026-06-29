Nouvelle ère pour l'Équateur : Moises Caicedo devient le nouveau capitaine

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Nouvelle ère pour l'Équateur : Moises Caicedo devient le nouveau capitaine

Un changement inattendu mais historique a eu lieu au sein de l'équipe nationale d'Équateur. Le capitaine de longue date et attaquant emblématique Enner Valencia a volontairement cédé le brassard de capitaine au milieu de terrain de Chelsea, Moises Caicedo. Cette décision a été officiellement annoncée après que l'équipe s'est qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde 2026. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors d'un événement spécial au sein de l'équipe, Enner Valencia, 36 ans, a présenté Moises Caicedo, 24 ans, comme le nouveau capitaine. Selon Goal.com, le joueur emblématique a justifié sa décision en expliquant qu'il était temps de laisser la place à une nouvelle génération de leaders et de confier la responsabilité à des joueurs plus jeunes. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère pour le football équatorien.

Victoire historique et transition du leadership

L'équipe nationale d'Équateur avait commencé le tournoi actuel avec quelques difficultés. Après une défaite contre la Côte d'Ivoire et un match nul contre Curaçao, les capacités de l'équipe étaient remises en question. Cependant, une victoire surprenante 2-1 contre l'Allemagne dans le New Jersey a tout changé. C'est précisément ce succès qui a offert aux Équatoriens leur premier ticket pour les barrages depuis vingt ans.

Il est notable que lors de ce match crucial contre l'Allemagne, Moises Caicedo était entré sur le terrain en tant que capitaine. Bien que Valencia ait dirigé l'équipe lors des deux premiers matchs, le passage du brassard à Caicedo au moment décisif a montré la confiance du capitaine actuel envers son jeune collègue. Cette victoire a aidé l'Équateur à sortir de l'ombre des géants continentaux comme le Brésil et l'Argentine.

La nouvelle responsabilité de la star de Chelsea

Moises Caicedo est aujourd'hui considéré comme l'un des milieux de terrain les plus précieux, non seulement pour l'Équateur, mais aussi pour le football mondial. En rejoignant Chelsea en 2023 pour 115 millions de livres sterling, il avait établi un record de transfert britannique. Sa stabilité au milieu de terrain et sa maturité tactique ont fait de lui un élément indispensable de l'équipe.

Bien que Caicedo ait déjà assumé le rôle de capitaine temporaire à plusieurs reprises, il possède désormais officiellement le statut de capitaine permanent. Selon les experts, cette décision est cruciale pour la formation de la « génération dorée » de l'équipe. Par ce geste noble, Valencia a prouvé une fois de plus qu'il plaçait les intérêts de l'équipe au-dessus de ses ambitions personnelles.

L'équipe nationale d'Équateur se prépare désormais pour les étapes décisives de la Coupe du Monde sous la direction de Moises Caicedo. L'effectif jeune et passionné de l'équipe devrait continuer à enregistrer des résultats inattendus lors de ce tournoi.

ÉquateurMoises CaicedoEnner ValenciaCoupe du MondeChelsea
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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