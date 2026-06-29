Guerre verbale avant le choc Brésil-Japon : Marquinhos répond aux provocations

Les tensions montent en dehors du terrain avant le match entre le Brésil et le Japon dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les propos provocateurs de l'attaquant japonais Kento Shiogai ont été mal accueillis dans le camp brésilien. Le capitaine de la Seleção, Marquinhos, a réagi aux critiques de son adversaire sur Neymar et le niveau général de l'équipe, y voyant une forme d'arrogance. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le conflit a été déclenché par une interview de Kento Shiogai, attaquant du VfL Wolfsburg. Il a affirmé que Neymar n'était plus au même niveau qu'avant et que l'équipe nationale du Brésil n'était plus la force redoutable d'autrefois. Selon GOAL.com, ces déclarations ont blessé l'orgueil des joueurs brésiliens, en préparation au centre d'entraînement de Houston, et ont suscité des discussions au sein du groupe.

Dans une interview accordée à Caze TV, Marquinhos n'a pas caché que de telles sorties seraient une source de motivation supplémentaire pour le Brésil. Selon lui, l'équipe travaille avec humilité aux États-Unis depuis un mois et ambitionne de répondre à toute critique uniquement par le résultat sur le terrain. Le capitaine a affirmé qu'ils n'ignoreraient pas les propos de l'adversaire, mais s'en serviraient pour puiser de la force.

Débat entre humilité et arrogance

Tout en critiquant l'attitude du joueur japonais, le défenseur brésilien a rappelé l'importance du respect mutuel dans le monde du football. « Le football est très équilibré aujourd'hui. Dans une telle situation, il faut agir avec raison et sagesse ; c'est peut-être un peu de l'arrogance de leur part. Le Brésil reste une grande équipe. Nous devons prouver notre force et notre qualité dans chaque situation », a souligné Marquinhos.

Curieusement, le sélectionneur Carlo Ancelotti a préféré adopter une position diplomatique. Cependant, Marquinhos, en tant que capitaine, a décidé de défendre l'honneur de l'équipe. Selon lui, il est inapproprié de manquer de respect au parcours d'une équipe comme le Brésil, qui lutte pour sa sixième couronne mondiale.

Ce duel, qui se déroulera au NRG Stadium, ouvrira une page particulière dans l'histoire du football des deux pays, car le Brésil et le Japon s'affrontent pour la première fois en phase éliminatoire de Coupe du Monde. Bien que le Brésil ait commencé le tournoi lentement, il a retrouvé son rythme avec des victoires convaincantes 3-0 contre Haïti et l'Écosse.

Néanmoins, il est clair que le prochain match ne sera pas facile pour la Seleção. En octobre dernier, lors d'un match amical à Tokyo, le Japon, mené 0-2, a réussi une victoire courageuse 3-2. Les hommes de Carlo Ancelotti espèrent prendre leur revanche pour cette défaite et valider leur ticket pour les quarts de finale. Quant aux polémiques autour de Neymar, elles ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu.