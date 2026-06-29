La blessure de Bukayo Saka inquiète les supporters de l'Angleterre et d'Arsenal

Alors que la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord entre dans sa phase cruciale, la situation de l'attaquant vedette de l'équipe d'Angleterre, Bukayo Saka, est au centre de l'attention des experts et des fans. Le fait que la star d'Arsenal ne puisse pas afficher sa meilleure forme en raison d'une blessure persistante suscite de sérieux débats. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'ancien défenseur anglais Gary Neville, s'exprimant dans l'émission Stick to Football présentée par Sky Bet, a exprimé sa vive inquiétude quant à l'état physique du joueur de 24 ans. Selon lui, Bukayo Saka ne semble pas aussi actif et enthousiaste que d'habitude sur le terrain, ce qui suggère qu'il lutte contre des douleurs physiques.

Problème au tendon d'Achille et temps de jeu limité

Selon Goal.com, Bukayo Saka joue depuis un certain temps avec une blessure chronique au tendon d'Achille. C'est pourquoi le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a été prudent avec lui lors de tous les matchs de la phase de groupes. Bien que le joueur ait participé à toutes les rencontres, son temps de jeu a été strictement limité et il a principalement été utilisé comme remplaçant.

Ian Wright a rejoint l'avis de Neville, suggérant qu'il aurait peut-être été une erreur d'emmener Saka au tournoi. Après une saison éprouvante en Premier League, il est évident que le joueur est physiquement épuisé. Bien que Bukayo Saka ait déclaré dans ses interviews être prêt à prendre des risques, ses mouvements sur le terrain ont perdu leur intensité habituelle.

Actuellement, l'équipe d'Angleterre rencontre des problèmes d'efficacité avec ses ailiers. Bien que des joueurs comme Anthony Gordon et Noni Madueke aient eu leur chance, ils ne parviennent pas à remplacer les occasions dangereuses créées par Bukayo Saka. L'équipe s'appuie davantage sur le talent individuel de Jude Bellingham et du capitaine Harry Kane en attaque.

Roy Keane a critiqué les ailiers avant le début des phases éliminatoires. Selon lui, les erreurs de la phase de groupes peuvent être corrigées, mais les ailiers doivent maximiser leurs opportunités lors des matchs décisifs. Sinon, il n'est pas exclu que l'Angleterre soit éliminée prématurément de la course au titre.

Le staff médical d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre surveille de près l'état du joueur. Les conditions climatiques en Amérique du Nord et les longs vols constituent des défis supplémentaires pour le joueur en convalescence. Les supporters espèrent que l'arme principale des « Three Lions » retrouvera sa forme initiale pour les phases finales.