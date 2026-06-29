Des milliers de couples se marient le même jour au Kazakhstan pour une date symbolique

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Des milliers de couples se marient le même jour au Kazakhstan pour une date symbolique

Au Kazakhstan, la date du 26.06.2026 a suscité un grand intérêt en tant que date unique et mémorable. Le nombre de couples souhaitant se marier ce jour-là a grimpé en flèche, avec plus de 4 000 demandes d'enregistrement de mariage déposées à travers le pays.

Le plus grand nombre de demandes a été enregistré à Almaty avec 830 couples, tandis que 740 couples ont choisi cette date précise dans la capitale, Astana.

Des images des cérémonies de mariage célébrées à cette date se propagent largement sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs considèrent cette date symbolique comme un début inoubliable pour la vie de famille, félicitant les nouveaux couples et leur souhaitant bonheur et harmonie.

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