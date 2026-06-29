Ancelotti annonce le retour de Neymar

La Coupe du Monde 2026 entre dans sa phase la plus excitante et acharnée. Aujourd'hui, le 29 juin, dans le cadre des huitièmes de finale, se déroulera le match tant attendu entre les équipes nationales du Brésil et du Japon.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur des « pentacampeons », l'expérimenté technicien italien Carlo Ancelotti, a révélé la nouvelle la plus importante pour les supporters : les dernières informations sur la santé du leader et meilleur buteur de l'équipe, Neymar.

Carlo Ancelotti sur l'état de Neymar : "Son état s'améliore de jour en jour. Il y a eu une progression significative ces derniers jours. Neymar peut jouer plus de 15 minutes sur le terrain. Son entrée en jeu dépendra du déroulement du match."

Vous trouverez les détails principaux et l'horaire de ce choc décisif dans le tableau suivant :

Dernières informations et calendrier des matchs :

Phase Affiche Date Heure (heure de Tachkent) Sélecteur du Brésil 1/16 de finale Brésil — Japon 29 juin (lundi) 22:00 Carlo Ancelotti

D'après les déclarations du technicien italien, le staff technique du Brésil ne souhaite pas prendre de risque en alignant sa star dès les premières minutes. Neymar commencera très probablement le match sur le banc.

Si les « Samouraïs », connus pour leur jeu discipliné et rapide, posent de sérieuses difficultés à percer la défense brésilienne, Neymar pourrait être lancé en seconde période comme « joker » pour décider du sort de la rencontre. Il est clair que le match contre le Japon, basé sur des contre-attaques rapides, ne sera pas facile pour les Sud-Américains.