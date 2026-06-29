Nouvelle ère à Manchester City : Enzo Mareska remplace Guardiola

Manchester City a officiellement annoncé la nomination d'Enzo Mareska au poste d'entraîneur principal. Le technicien italien de 46 ans succède à Pep Guardiola et a signé un contrat avec le club jusqu'à l'été 2029.

L'environnement n'est pas étranger à Mareska. Il a déjà travaillé dans le système des « Cityzens » et a contribué à l'une des saisons les plus réussies de l'histoire du club.

Un technicien bien connu de City

Enzo Mareska a officié comme adjoint de Pep Guardiola lors de la saison 2022/23.

Cette saison-là, Manchester City a :

remporté la Premier League ;

remporté la FA Cup ;

gagné la Ligue des Champions.

Ainsi, l'équipe avait réalisé un « triplé » historique.

Mareska a également dirigé l'équipe EDS des jeunes du club et a été champion de Premier League 2 avec eux.

Succès à Leicester et Chelsea

Après son départ de City, Mareska s'est également illustré en tant qu'entraîneur principal.

Il a conduit Leicester en Premier League dès sa première saison. Ensuite, il a travaillé à Chelsea, où il a remporté la Coupe du Monde des Clubs.

Ces résultats ont fait de lui l'un des entraîneurs les plus prometteurs d'Europe.

« Je suis prêt à poursuivre la tradition du succès »

Mareska n'a pas caché sa joie de revenir à Manchester City.

« C'est un club unique avec une histoire incroyable et de grandes ambitions. Je suis prêt à poursuivre la tradition du succès et à travailler avec les meilleurs footballeurs du monde », a-t-il déclaré.

Le technicien italien s'est déjà rendu à la City Football Academy pour commencer la préparation de la nouvelle saison.

Premier match possible contre l'Inter

Le premier match officiel de Manchester City sous la direction de Mareska devrait avoir lieu dans le cadre d'une tournée pré-saison en Asie.

L'équipe prévoit d'affronter l'Inter à Hong Kong le 1er août.

Informations Détails Nouvel entraîneur Enzo Mareska Âge 46 Durée du contrat Jusqu'à l'été 2029 Premier match potentiel Contre l'Inter Date 1er août Lieu Hong Kong

La tâche la plus difficile après Guardiola

Pep Guardiola a laissé une marque indélébile dans l'histoire de Manchester City. C'est pourquoi la tâche qui attend Mareska n'est pas simple.

Il devra non seulement maintenir la tradition de victoire de l'équipe, mais aussi instaurer de nouvelles idées et un nouveau style.

Mareska connaît bien le club, est familier avec l'environnement des joueurs et a travaillé dans le système de Guardiola. La question principale est désormais : pourra-t-il mener City vers une nouvelle étape ?

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