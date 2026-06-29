La startup ayant affronté Tesla présente une technologie robotique imitant la main humaine

Proception, la startup connue pour son procès retentissant dans le monde de la robotique, a annoncé avoir conclu un accord avec Tesla. Le fondateur de l'entreprise, Jay Li, a précédemment travaillé comme responsable technique du projet de robots humanoïdes Optimus chez Tesla, sous la direction d'Elon Musk. Accusé par son ancien employeur de vol de secrets commerciaux, Li laisse désormais derrière lui tous les obstacles juridiques pour mener son projet indépendant vers une nouvelle étape. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Dans une interview exclusive accordée à TechCrunch, Jay Li a décrit le processus judiciaire avec Tesla comme un véritable « test de résistance ». Selon lui, survivre à une telle pression sert de fondation au succès futur de la startup. Après que Tesla a retiré sa plainte au début du mois, Proception s'est concentrée sur son objectif principal : créer des mains robotiques de haute précision capables de bouger comme une main humaine.

Investissements et nouveaux produits

Parallèlement à la fin du litige, Proception a annoncé avoir levé 11 millions de dollars en financement d'amorçage (seed). Ce tour de table a été mené par le fonds First Round Capital, avec la participation d'investisseurs prestigieux tels que Y Combinator et BoxGroup. Ces fonds seront alloués à la résolution de l'un des problèmes les plus complexes de la robotique : la manipulation délicate.

L'entreprise a commencé lundi à livrer sa première série de « mains robotiques à haute dextérité » à des chercheurs et des sociétés de robotique. L'objectif de Jay Li est de devenir le fournisseur leader mondial de dispositifs capables de reproduire les mouvements complexes d'une main humaine. Cela permet à de nombreuses entreprises d'utiliser des solutions prêtes et perfectionnées au lieu de développer leurs propres robots à partir de zéro.

Avis des experts du secteur

Fait intéressant, le problème des mains robotiques a été reconnu par Elon Musk lui-même comme l'un des défis d'ingénierie les plus difficiles. Bien que Musk affirme que ses robots Optimus commenceront à travailler dans des usines dans les prochaines années, de nombreux experts indépendants restent sceptiques. Par exemple, Kevin Lynch, professeur à l'université Northwestern, a prédit qu'il faudrait encore au moins dix ans pour créer des robots fonctionnels comme la main humaine.

Cependant, l'équipe de Proception pense pouvoir accélérer considérablement ce processus grâce à une méthode unique de collecte de données. Alors que des milliards de dollars sont investis dans la robotique, la manipulation dextre des doigts reste le point le plus faible. Pour les passionnés de technologie, ces nouvelles sont cruciales, car de tels manipulateurs joueront un rôle central dans l'automatisation industrielle future.

En conclusion, après avoir survécu à une bataille juridique contre un géant comme Tesla, Proception souhaite désormais s'imposer dans la course technologique. Si Jay Li et son équipe parviennent à transférer les capacités de la main humaine aux robots, cela pourrait révolutionner non seulement la production, mais aussi la médecine et les services.