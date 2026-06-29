Nouveau piège des cyber-escrocs : faux sites alertant sur les attaques de drones

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Nouveau piège des cyber-escrocs : faux sites alertant sur les attaques de drones

Les cybercriminels ont lancé un nouveau type de schéma d'escroquerie en exploitant les inquiétudes de la population concernant la sécurité. Désormais, ils tentent de voler les données personnelles des utilisateurs via de faux sites alertant sur les attaques de drones et indiquant l'emplacement d'abris à proximité. C'est ce qu'ont rapporté les experts de la société de cybersécurité F6. À ce sujet, Ixbt.com informe .

Les escrocs créent principalement des sites frauduleux sous des noms tels que « Radar » ou « Systema opovesheniya », et les diffusent via des canaux Telegram, des groupes de quartiers et de districts, ainsi que dans les commentaires des réseaux sociaux. Ces ressources proposent à l'utilisateur un service de notifications rapides sur les dangers potentiels.

Comment fonctionne ce schéma d'escroquerie ?

Lorsqu'un utilisateur accède à un tel site, on lui demande de saisir un code spécial à 6 chiffres pour « activer les notifications ». Une fois le code saisi, le système affiche un faux message prétendant que le compte personnel de l'utilisateur sur le portail des services publics a été piraté. La victime, paniquée, est alors invitée à appeler un numéro de « ligne d'assistance » pour résoudre le problème.

En réalité, via cet appel, les escrocs, se faisant passer pour des « agents du support technique », tentent d'obtenir des informations confidentielles, des mots de passe ou des détails de cartes bancaires. Cette méthode repose sur la pression psychologique et l'obligation de prendre une décision rapide.

Bien que cinq de ces ressources frauduleuses majeures aient été bloquées rapidement grâce à l'initiative du service CERT F6, les cybercriminels continuent ce schéma sous de nouveaux domaines et adresses. Les experts recommandent de ne pas cliquer sur de tels liens et de se fier uniquement aux informations des organismes gouvernementaux officiels.

Ceci doit également servir d'avertissement important pour les utilisateurs ouzbeks. Lorsque des liens suspects et des messages sur des « systèmes de sécurité » circulent sur des plateformes comme Telegram, il est essentiel de toujours vérifier l'authenticité de la ressource. Selon les règles de cybersécurité, il ne faut jamais saisir de codes personnels sur des sites suspects ni appeler des numéros inconnus.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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