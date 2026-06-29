L'ancien président du Kirghizistan, Askar Akayev, a récemment fait une déclaration surprise dans l'une de ses interviews sur le développement économique de l'Asie centrale dans les années 90 et la politique menée par le premier président d'Ouzbékistan, Islam Karimov.

Il a souligné que la position économique fermée de l'Ouzbékistan vis-à-vis du monde extérieur sous l'ère d'Islam Karimov a offert une opportunité vitale aux entrepreneurs kirghizes et kazakhes de s'imposer.

« Je craignais que les frères ouzbeks ne s'emparent de tout le marché »

Askar Akayev a partagé ses inquiétudes internes lors des premières années de transition vers l'économie de marché après la fin de l'ère soviétique. Il a reconnu que le peuple ouzbek était naturellement très adaptable au commerce et aux affaires :

« Pour être honnête, dans les années 90, quand j'étais président, j'avais un doute : je me demandais souvent si les Kirghizes pourraient maîtriser les mécanismes du marché et s'ils pourraient rivaliser avec les Ouzbeks. » « À mon avis, avec notre passage à l'économie de marché, les frères ouzbeks semblaient occuper et diriger toute l'Asie centrale. Car ils étaient déjà préparés à cela depuis l'époque soviétique ».

Le « cadeau inattendu » de Karimov et la statue symbolique

Cependant, selon Akayev, la direction de l'Ouzbékistan de l'époque a changé le cours des événements. La décision d'Islam Karimov d'isoler l'économie a donné aux pays voisins le temps d'occuper le marché.

« Nous devrions tous être reconnaissants envers Islam Karimov. Il a isolé les Ouzbeks du reste du monde. Ce faisant, il a créé une opportunité majeure pour les Kirghizes et les Kazakhs. C'est pourquoi j'aurais érigé une statue d'Islam Karimov au Kirghizistan ! Parce qu'il nous a ouvert la voie, les Kirghizes ont rapidement maîtrisé les mécanismes du marché », déclare le politicien.

Si l'Ouzbékistan avait été aussi ouvert alors qu'il l'est aujourd'hui...

L'ancien président a expliqué la différence fondamentale entre la politique étrangère de l'époque et celle d'aujourd'hui en prenant l'exemple des réformes menées par le président actuel, Shavkat Mirziyoyev :

Le repli des années 90 : A créé des conditions permettant aux entreprises kirghizes de renforcer leur position sur le marché intérieur et régional et d'apprendre la concurrence.

L'ouverture actuelle : Si Islam Karimov avait ouvert l'Ouzbékistan au monde et aux voisins comme le fait Shavkat Mirziyoyev, l'entrepreneuriat kirghize naissant n'aurait pas survécu à la pression et à la concurrence féroce des entreprises ouzbekes.

Ces réflexions d'Askar Akayev constituent une analyse historique intéressante sur la façon dont un bloc économique et la fermeture des frontières peuvent parfois devenir un « moteur positif » et un point de croissance inattendu pour l'économie des pays voisins.