SpaceX entre dans une nouvelle ère de conquête spatiale : l'usine Gigabay sort de terre

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, poursuit activement la construction de l'immense usine Gigabay sur le site de Starbase au Texas. Ce complexe deviendra le centre principal pour la production de masse des vaisseaux Starship, considérés comme le système de fusées le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Le rythme de construction sur le nouveau site montre à quel point les ambitions de SpaceX concernant la colonisation de Mars et les vols réguliers vers la Lune sont sérieuses. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

De nouvelles photos aériennes prises par RGVaerialphotos au 27 juin 2026 ont montré d'immenses structures métalliques sur le chantier et des dizaines de grues en activité constante. L'installation Gigabay devrait être l'une des plus grandes structures non seulement pour SpaceX, mais dans toute l'architecture industrielle mondiale. Selon les informations d'ixbt.com, cette usine a été conçue pour avoir la capacité d'assembler mille vaisseaux Starship par an.

Choc des échelles : Megabay et Gigabay

Sur les images, la taille du complexe Gigabay en construction par rapport au bâtiment Megabay actuel est frappante. Bien que le Megabay utilisé actuellement soit impressionnant par ses dimensions, il semble bien petit face à ce nouveau projet géant. Même le vaisseau Starship, qui mesure plus de 50 mètres de haut, paraît minuscule à côté des structures de Gigabay.

Ce complexe est destiné à l'assemblage à grande échelle des vaisseaux Starship et des propulseurs Super Heavy. Comme Elon Musk l'a souligné précédemment, le seul moyen de réduire les coûts d'accès à l'espace est de produire les fusées en série, comme des voitures, sur une ligne de montage. Gigabay servira précisément à remplir cette mission stratégique.

Course technologique et projets futurs

En 2025, SpaceX a réalisé cinq vols d'essai réussis du système Starship (propulseur Super Heavy et vaisseau Starship). Les processus techniques sont améliorés après chaque test. La mise en service de la nouvelle usine accélérera la transition de la phase de test à l'exploitation complète. Cela a également une importance indirecte pour les pays en développement, car la baisse des coûts des technologies spatiales conduira à une amélioration de l'Internet mondial (Starlink) et des systèmes de navigation.

Selon les experts, la mise en service complète de l'usine Gigabay permettra à SpaceX de lancer une nouvelle fusée tous les quelques jours. Cela établira des normes totalement nouvelles dans l'industrie spatiale. Actuellement, les travaux sur le chantier se poursuivent jour et nuit, ce qui correspond parfaitement au principe d'Elon Musk selon lequel « le temps est la ressource la plus précieuse ».

En conclusion, cette construction massive sur le site de Starbase n'est pas seulement une usine, mais le socle technologique le plus important pour que l'humanité devienne une espèce multiplanétaire. Une fois achevé, Gigabay entrera dans l'histoire comme l'un des bâtiments industriels les plus hauts et les plus vastes au monde.