Gabriel Jesus pourrait quitter Arsenal pour rejoindre la Serie A italienne

L'attaquant d'Arsenal, Gabriel Jesus, est sur le point de prendre un tournant décisif dans sa carrière. L'attaquant brésilien a ouvertement exprimé son intention de rejoindre le championnat italien lors du mercato estival. Actuellement, la Juventus de Turin et l'AC Milan manifestent un intérêt sérieux pour le transfert du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée au prestigieux journal italien La Gazzetta dello Sport, Gabriel Jesus a souligné qu'il avait grandi en regardant les matchs de Serie A et que jouer dans ce pays était son rêve. Selon lui, lorsqu'il a marqué deux buts contre l'Inter au stade San Siro, il a eu l'impression que son rêve devenait réalité. L'avenir du joueur reste pour l'instant incertain.

Raisons de l'exclusion de l'équipe nationale du Brésil

L'attaquant a également évoqué les raisons pour lesquelles il n'a pas été retenu dans la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde. Il a admis soutenir pleinement la décision de l'entraîneur Carlo Ancelotti, reconnaissant qu'il ne se sentait pas prêt pour le tournoi. Cet aveu inattendu a provoqué une grande résonance dans le monde du football.

« Si vous me demandez si je méritais d'être sur la liste, je répondrais non. En janvier, alors que je marquais des buts, nous avions discuté avec Ancelotti, mais à la fin de la saison, je me suis retrouvé sans temps de jeu à Arsenal. Je savais que ma condition physique et mon rythme de jeu étaient altérés et que je ne pourrais pas aider l'équipe nationale », a ajouté le joueur.

Relations avec Arsenal et Mikel Arteta

Selon Goal.com, la place de l'attaquant de 29 ans au sein du club londonien a considérablement diminué sous la direction de Mikel Arteta. La perte de sa place de titulaire a également eu un impact négatif sur son statut international. Désormais, Gabriel Jesus ne cache pas qu'il est prêt à relever de nouveaux défis.

Les recruteurs de la Juventus et de l'AC Milan étudient actuellement la viabilité financière du transfert du joueur brésilien. Les clubs italiens visent à renforcer leur ligne d'attaque avec un avant-centre expérimenté et techniquement doué. Arsenal, de son côté, n'est pas opposé à laisser partir le joueur si une offre appropriée est formulée.

Si ce transfert se concrétise, ce sera une nouvelle page dans la carrière de Gabriel Jesus. L'attaquant, qui a remporté de nombreux trophées avec Manchester City, tentera désormais de s'adapter à l'environnement du football italien. Pour l'instant, le joueur continue de s'entraîner avec Arsenal, mais le mercato estival devrait sceller son destin.