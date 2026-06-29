Le Kirghizistan et le Kazakhstan s'accordent sur un échange de terres pour 49 ans

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Le Kirghizistan et le Kazakhstan s'accordent sur un échange de terres pour 49 ans

Le Sénat du Kazakhstan a approuvé un accord d'échange gratuit de terrains et de biens immobiliers pour une durée de 49 ans, destinés aux ambassades et aux résidences officielles des ambassadeurs à Astana et Bichkek. C'est ce qu'a rapporté Tengrinews.

Selon l'accord, les deux États s'octroient mutuellement et gratuitement l'usage des terrains et des bâtiments nécessaires au fonctionnement de leurs représentations diplomatiques. L'objectif principal du document est d'organiser les activités des ambassades dans des conditions plus favorables et de renforcer la coopération entre les deux pays.

Conformément à l'accord, le Kirghizistan disposera d'un terrain de 0,74 hectare pour la construction d'une ambassade à Astana et d'un cottage de 1 267 mètres carrés comme résidence pour l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.

En contrepartie, le Kazakhstan disposera d'un terrain de 0,75 hectare pour les besoins de son ambassade à Bichkek et d'un cottage de 531 mètres carrés destiné à la résidence de l'ambassadeur. Les zones adjacentes aux deux sites seront également mises à la disposition des missions diplomatiques.

Ces biens immobiliers et terrains sont attribués aux parties sur la base d'un droit d'usage à long terme pour une période de 49 ans.

KirghizistanKazakhstanAstanaBichkekTengrinews
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