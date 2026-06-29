Rocket Lab devient un géant spatial : acquisition d'Iridium pour 8 milliards de dollars

Un accord majeur a été conclu sur le marché des vols spatiaux et de la technologie satellitaire. Rocket Lab, fabricant de lanceurs, a annoncé l'acquisition de l'opérateur de satellites Iridium, l'un de ses principaux concurrents. Cette étape stratégique devrait transformer Rocket Lab, passant du statut de simple lanceur de fusées à celui de fournisseur mondial de services spatiaux complets. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les termes de l'accord, Rocket Lab achètera les actions d'Iridium au prix de 54 dollars par action. En conséquence, la valeur totale de l'entreprise a été estimée à 8 milliards de dollars. Bien que la transaction ne soit pas encore officiellement finalisée, elle est considérée comme l'un des événements les plus importants de l'industrie spatiale cette année. Grâce à cette acquisition, Rocket Lab vise à élargir considérablement ses capacités.

Série d'acquisitions et expansion stratégique

Pour Rocket Lab, l'accord avec Iridium n'est pas la première acquisition majeure de l'année. Depuis le début de l'année, l'entreprise mène une politique d'expansion agressive. En février, elle a intégré une usine de composants de précision, en avril le fournisseur de communications laser Mynaric, et en mai l'entreprise de robotique spatiale Motiv. L'année dernière, le contractant de défense Geost, fabricant de capteurs optiques, avait également été acquis.

Iridium est importante non seulement pour ses dizaines de satellites actifs en orbite, mais aussi pour la possession de spectres de fréquences très précieux. Selon le service de presse de Rocket Lab, l'entreprise prévoit de lancer de nouveaux types de services spatiaux basés sur le réseau Iridium et d'entrer sur des marchés encore inexploités. Cela lui confère un avantage concurrentiel important face à des géants comme SpaceX.

Processus de consolidation sur le marché spatial

Ces dernières années, la fusion de grandes entreprises ou l'absorption de plus petites est devenue courante dans le secteur des technologies spatiales. Par exemple, ViaSat a acquis Inmarsat, et Lockheed Martin a repris le fabricant Terran Orbital cette année. De même, Amazon a acquis Globalstar pour 11,6 milliards de dollars afin de concurrencer le projet Starlink de SpaceX.

Cet accord entre Rocket Lab et Iridium a également une importance indirecte pour les pays en développement. Grâce à l'expansion du marché mondial des communications par satellite, la qualité de l'internet et des communications dans les zones reculées pourrait s'améliorer, tandis que les prix des services pourraient baisser grâce à la concurrence. Rocket Lab ne se contente plus de lancer des fusées dans l'espace, mais contrôle désormais également le système de transmission de données vers le monde entier via les appareils qu'elle met en orbite.