L'équipage du vaisseau Soyuz MS-29 est arrivé à Baïkonour : derniers préparatifs du vol

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L'équipage du vaisseau Soyuz MS-29 est arrivé à Baïkonour : derniers préparatifs du vol

Les membres de l'équipage principal et de réserve de la 75e expédition prévue vers la Station spatiale internationale (ISS) sont arrivés au cosmodrome de Baïkonour. Selon le Centre de formation des cosmonautes Youri Gagarine, qui fait partie de la corporation d'État russe Roskosmos, les spécialistes vont maintenant passer à l'étape finale des préparatifs avant le vol. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'équipage principal qui s'envolera dans l'espace dans le cadre de cette mission comprend les cosmonautes de Roskosmos Pyotr Dubrov et Anna Kikina, ainsi que l'astronaute de la NASA Anil Menon. En tant que réserve, Dmitri Petelin, Konstantin Borisov et le représentant de la NASA Deniz Bernhem se préparent. Une telle composition internationale permet d'élargir la portée des recherches scientifiques sur la station.

Étape décisive de la préparation

Les membres de l'équipage arrivés à Baïkonour passeront prochainement une série de tests complexes. En particulier, ils participeront à la familiarisation avec les systèmes du vaisseau de transport piloté Soyuz MS-29, aux essayages des combinaisons spatiales et à la vérification du placement du fret à bord. De plus, les cosmonautes continueront des exercices spéciaux pour s'adapter à l'état d'impesanteur.

Il est important de noter que ce groupe a subi des examens très rigoureux au Centre de formation des cosmonautes avant d'arriver à Baïkonour. Ils ont terminé avec succès une journée de vol simulée (TPS) sur les simulateurs du segment russe de la Station spatiale internationale et ont démontré leurs compétences en matière d'actions en situations d'urgence.

Date et importance du vol

Selon les plans actuels, le vol du vaisseau Soyuz MS-29 est prévu pour le 14 juillet 2026. Cette mission est considérée comme cruciale pour assurer le fonctionnement à long terme de l'ISS et mener de nouvelles expériences biologiques et technologiques dans l'espace. Le cosmodrome de Baïkonour, fidèle à ses traditions historiques, se prépare à envoyer la prochaine expédition internationale dans l'espace.

Chaque vol effectué depuis ce cosmodrome, situé dans une région voisine de l'Ouzbékistan, accroît également l'intérêt technologique régional. Selon Ixbt.com, pendant le séjour de l'équipage à Baïkonour, leur santé et leur état psychologique seront sous surveillance constante des médecins. C'est la période la plus responsable avant le départ dans l'espace.

EspaceBaïkonourSoyuz MS-29RoskosmosNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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