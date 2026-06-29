L'ancien entraîneur de Chelsea Liam Rosenior poursuit sa carrière en France

L'ancien entraîneur principal du Chelsea FC de Londres, Liam Rosenior, est sur le point de revenir sur la scène du football professionnel. Le spécialiste anglais devrait prendre les rênes du Paris FC, club de Ligue 2. Après un passage court et complexe à Stamford Bridge, ce nouveau défi sera pour l'entraîneur, actuellement sans club, l'occasion de prouver à nouveau son potentiel. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon le journal L'Équipe, l'annonce officielle de la nomination de Rosenior à la tête de la nouvelle équipe a été légèrement retardée. La cérémonie de présentation, initialement prévue mercredi, a été reportée au 9 juillet. Pendant ce temps, les deux parties doivent s'accorder sur les derniers détails du contrat et la composition du staff technique.

Liam Rosenior n'est pas étranger au football français. Avant de rejoindre la Premier League anglaise, il a travaillé au RC Strasbourg et connaît bien l'environnement interne du championnat local. Il devrait désormais succéder à Antoine Kombouaré au Paris FC. Bien que Kombouaré ait sauvé l'équipe de la relégation, des désaccords avec la direction ont conduit à son départ.

Changements structurels au club et nouveau projet

Le problème principal entre la direction du Paris FC et Kombouaré concerne des désaccords sur la prolongation du contrat et le salaire. Bien que le contrat actuel de l'entraîneur coure jusqu'en 2027, la famille Arno, propriétaire du club, a décidé de développer l'équipe dans une nouvelle direction. Cela a ouvert la voie à Rosenior.

Selon Goal.com, le retard de la nomination est dû aux exigences spécifiques de Rosenior. Le technicien anglais souhaite venir accompagné d'une équipe de 6 à 8 adjoints. Cela demande au club des dépenses financières et une préparation logistique supplémentaires. C'est pourquoi les entraînements de pré-saison ont également été reportés au 9 juillet.

Le Paris FC a terminé la saison dernière à la 11ème place, maintenant ainsi sa stabilité. Cependant, les ambitions du club sont plus élevées et ils espèrent atteindre le haut du classement sous la direction de Rosenior. L'approche moderne de l'entraîneur anglais et son expérience du football français devraient être des facteurs clés pour atteindre ces objectifs.

Ce transfert montre une fois de plus l'intérêt croissant pour les entraîneurs anglais dans le championnat français. Le parcours de Rosenior à Paris sera déterminant non seulement pour sa carrière personnelle, mais aussi pour la stratégie future du Paris FC.