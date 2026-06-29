69,5 heures d'échecs sans interruption : un nouveau record du monde établi

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69,5 heures d'échecs sans interruption : un nouveau record du monde établi

À Lima, capitale du Pérou, un marathon d'échecs colossal et éprouvant, qui marquera durablement le monde du sport, a pris fin. Selon la publication « Uz Chess », cet événement organisé par le célèbre Vadim Rosenstein a ouvert une toute nouvelle page des records dans l'histoire des échecs.

Les participants ne se sont pas seulement battus contre leurs adversaires sur l'échiquier, mais ont également mené un véritable combat de résilience contre l'insomnie, la fatigue et le temps.

Le marathon historique en chiffres :

Indicateurs

Résultat enregistré

Durée totale

69,5 heures (sans interruption)

Nombre total de participants

854 joueurs d'échecs

Nombre total de parties jouées

12 445 rencontres

Cagnotte totale des prix

100 000 USD

Quel était l'ancien record ? Le précédent record du monde appartenait au célèbre joueur nigérian Tunde Onakoya. Il était entré dans le livre Guinness des records en jouant aux échecs sans interruption pendant 64 heures à Times Square, symbole de New York. Le marathon de Lima a battu ce record de 5,5 heures exactement, s'emparant de la position de leader absolu.

Que dit l'organisateur ?

La figure centrale derrière ce record, Vadim Rosenstein, a partagé ses impressions sur cet exploit immense :

« Le fait que tout n'ait pas été parfait au début me réjouit. C'est là toute la beauté de la création de quelque chose de nouveau. Nous avons encore beaucoup à apprendre et nous ne pouvons le faire que par la pratique.

Au cours des derniers jours, j'ai vu des milliers de visages heureux. Ces sourires me donnent la force de développer les échecs dans le monde entier ».

De tels projets d'envergure démontrent non seulement les possibilités infinies de la volonté humaine, mais servent également de moteur majeur pour populariser les échecs à l'échelle mondiale. Le marathon de 69,5 heures à Lima constitue désormais un nouveau jalon et un grand défi pour le monde des échecs.

LimaPérouVadim RosensteinTunde OnakoyaLivre Guinness des records
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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