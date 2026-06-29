Neymar fait un don de 250 000 dollars aux victimes du tremblement de terre

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Neymar fait un don de 250 000 dollars aux victimes du tremblement de terre

La star du football brésilien Neymar a tendu la main aux populations touchées par le puissant tremblement de terre au Venezuela. Le footballeur a alloué environ 250 000 dollars pour les besoins humanitaires.

Le don devrait être utilisé pour fournir de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments et des abris temporaires.

Les fonds seront orientés vers les besoins les plus urgents

Selon Lance, les fonds alloués par Neymar serviront à atténuer les conséquences de la crise humanitaire survenue après la catastrophe naturelle.

L'argent du don sera dépensé dans les domaines suivants :

  • distribution de nourriture aux victimes ;

  • fourniture d'eau potable ;

  • achat de médicaments nécessaires ;

  • construction d'abris temporaires pour les sans-abri.

Cette aide vise à couvrir les besoins les plus pressants de milliers de personnes se trouvant dans des conditions difficiles.

Neymar a déjà participé à des initiatives d'aide

Ce n'est pas la première action caritative de Neymar.

Le footballeur brésilien a déjà participé activement à divers projets sociaux et humanitaires. Son aide a été particulièrement significative pendant la pandémie de coronavirus.

A aidé également pendant la pandémie

Neymar a participé à des initiatives de soutien à la population de la ville de Manaus au Brésil pendant la propagation du coronavirus.

À l'époque, il a aidé pour :

  • le renforcement de l'aide médicale ;

  • l'achat de respirateurs artificiels ;

  • la création de conditions nécessaires pour les patients dans un état grave

pour ces objectifs.

Un pas important hors du terrain

Neymar est connu dans le monde entier pour son talent au football. Mais cette fois, c'est son geste humanitaire qui a attiré l'attention des fans.

Après des catastrophes naturelles, l'aide rapide est d'une importance vitale pour les personnes ayant besoin de nourriture, d'eau et de moyens médicaux. En ce sens, le don du footballeur devrait être un soutien précieux pour les victimes.

Que pensez-vous de l'action de Neymar ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec vos proches.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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