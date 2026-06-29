Al-Hilal veut créer le buzz avec le transfert de Salah

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Al-Hilal veut créer le buzz avec le transfert de Salah

L'un des grands clubs d'Arabie Saoudite, Al-Hilal, a entrepris de réaliser un nouveau transfert majeur capable de secouer le monde du football lors de ce mercato estival.

Selon des informations rapportées par le célèbre journal espagnol Diario SPORT le club saoudien a totalement modifié ses objectifs de transfert. Initialement, l'ailier du FC Barcelona, Raphinha Dias, était très proche de rejoindre le championnat saoudien, mais la direction d'Al-Hilal a finalement porté son attention sur une autre légende vivante.

La cible principale : Mohamed Salah !

Actuellement, la tâche prioritaire et l'objectif principal du club saoudien sur le marché des transferts est de recruter le super attaquant égyptien Mohamed Salah au sein de son effectif.

Statut d'agent libre : Après une carrière phénoménale et victorieuse de neuf ans au club anglais de Liverpool, Mohamed Salah a décidé de quitter l'équipe de Merseyside en tant qu'agent libre. Cela permet au club saoudien de le recruter sans payer d'indemnité de transfert, uniquement via une offre de contrat personnel.

Les chiffres prouvent également que l'efficacité de la star égyptienne est restée à un niveau très élevé lors de la saison écoulée :

Statistiques de Mohamed Salah pour la saison 2025/26 :

Compétitions

Matchs joués

Buts marqués

Passes décisives

Statut dans l'équipe

Toutes compétitions confondues

41

12

10

Agent libre (Contrat expiré)

Pour Al-Hilal, le transfert de Salah représente non seulement un renforcement technique sur le terrain, mais aussi un coup marketing colossal pour porter le prestige et la marque du club à un nouveau niveau dans tout le monde arabe. Si ce transfert se concrétise, la Saudi Pro League accueillera sa prochaine méga-star après Cristiano Ronaldo et Neymar.

Al-HilalMohamed SalahLiverpoolCristiano RonaldoNeymar
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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