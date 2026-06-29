Faraday Future brevète une nouvelle technologie pour améliorer l'efficacité des véhicules hybrides

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Faraday Future brevète une nouvelle technologie pour améliorer l'efficacité des véhicules hybrides

La société américaine Faraday Future a obtenu un brevet pour un nouveau système de transmission qui promet d'apporter des changements révolutionnaires dans le monde des véhicules hybrides. Ce brevet n° 12,630,004 est destiné aux véhicules électriques à autonomie étendue (EREV), modifiant fondamentalement le principe de fonctionnement du moteur à combustion interne et des moteurs électriques. Cette technologie permet de réduire le coût des systèmes hybrides tout en augmentant considérablement leur efficacité énergétique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La principale particularité de la nouvelle architecture réside dans le fait que le moteur à combustion interne (ICE), le générateur électrique et les roues motrices peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres. Selon ixbt.com, alors que les systèmes hybrides traditionnels présentent une dépendance mécanique stricte entre tous les éléments, les ingénieurs de Faraday Future ont développé une distribution de puissance flexible utilisant plusieurs arbres et accouplements. Cela permet de gérer librement le flux d'énergie en fonction des conditions de conduite.

Avantages technologiques et modes de fonctionnement

Les spécialistes de Faraday Future soulignent que dans le nouveau système, le moteur peut remplir plusieurs fonctions simultanément. Plus précisément, il peut propulser directement le véhicule, produire de l'énergie électrique pour charger la batterie ou fournir une puissance maximale en conjonction avec le moteur électrique. Si nécessaire, toutes les sources d'énergie se combinent pour porter les performances dynamiques du véhicule à leur niveau maximum.

L'entreprise a énuméré les avantages suivants de ce schéma :

  • Augmentation de la fiabilité grâce à la réduction de la complexité mécanique de la transmission ;
  • Réduction des coûts de production ;
  • Optimisation de la consommation de carburant et d'énergie électrique ;
  • Extension de la distance parcourue avec une seule charge et un seul plein de carburant.

Ce développement fait partie de la plateforme AIHER (AI Hybrid Extended-Range Electric Powertrain) présentée par Faraday Future en 2025. Cette plateforme vise à créer des systèmes hybrides gérés par AI. Pour les régions aux climats très variables, comme l'Ouzbékistan, cette technologie pourrait être très utile, car elle permet d'utiliser intelligemment une source d'énergie supplémentaire lorsque l'efficacité de la batterie diminue par temps froid.

Il convient de noter qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un brevet. L'obtention d'un brevet ne signifie pas l'implémentation immédiate de la technologie dans la production de masse. Faraday Future doit encore prouver l'efficacité de ce système dans des conditions routières réelles et l'intégrer dans des modèles de série. Néanmoins, cette invention jette les bases de véhicules hybrides plus abordables et plus fiables à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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