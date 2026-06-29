L'IA remplace les avocats : victoire judiciaire majeure au Royaume-Uni

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L'IA remplace les avocats : victoire judiciaire majeure au Royaume-Uni

L'un des événements les plus importants de l'histoire du droit s'est produit dans le système judiciaire britannique. La société juridique Garfield AI a annoncé avoir remporté une victoire au tribunal dans une affaire préparée presque entièrement par une intelligence artificielle (IA). Il s'agit du premier cas connu au monde où un système a géré indépendamment tous les préparatifs complexes d'un litige juridique, assurant finalement la victoire du demandeur. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'affaire concernait une action menée par Tamires Kamal Takidir, spécialiste des ressources humaines, pour recouvrer une dette de 7 000 livres sterling auprès de son employeur. Selon le demandeur, faire appel à des avocats traditionnels n'était pas rentable économiquement, car les frais de service auraient pu dépasser la somme attendue. Au lieu de cela, elle a utilisé les services de Garfield AI, dépensant seulement 400 livres sterling pour la préparation des documents.

Quelles tâches l'IA a-t-elle accomplies ?

Le système développé par Garfield AI a pris en charge un volume massif de travail habituellement effectué par des juristes juniors et des assistants juridiques. Selon ixbt.com, l'IA a réalisé les processus suivants :

  • Élaboration des requêtes et des documents de procédure ;
  • Analyse de la demande reconventionnelle du défendeur ;
  • Collecte et organisation de la base de preuves ;
  • Préparation de quatre dépositions de témoins.
Tous les documents pour l'audience de trois heures au tribunal de district du quartier de Wandsworth à Londres ont été rassemblés précisément par l'IA. Bien que les intérêts du client aient été défendus à la barre par l'avocat Dominik Lee, celui-ci a souligné que le système avait préparé le dossier avec une précision et une efficacité extrêmes. Selon l'avocat, si la communication directe et l'éloquence restent du domaine humain, l'IA est inégalée en matière de préparation technique.

Philip Yang, cofondateur de Garfield AI, a souligné que cette décision marque un tournant dans l'amélioration de l'accès à une justice équitable. Chaque année, des milliers de petites entreprises et de professionnels indépendants renoncent à faire valoir leurs droits en raison du coût élevé des juristes. Cette nouvelle technologie lève cet obstacle.

Il convient de noter que Garfield AI a obtenu une licence officielle de l'organisme de réglementation des services juridiques britanniques en avril 2025. La plateforme se spécialise principalement dans les petits litiges civils allant de 30 à 10 000 livres sterling. Contrairement aux simples chatbots, il s'agit d'un juriste numérique professionnel formé aux normes du droit anglais et aux procédures spécifiques.

Ce succès restaure la confiance dans le secteur après des erreurs d'IA récemment liées à de grands cabinets juridiques. Si de tels systèmes continuent de prouver leur fiabilité, on s'attend à ce que la protection juridique pour les petites entreprises et les particuliers devienne beaucoup moins chère et plus accessible dans un avenir proche.

Intelligence ArtificielleGarfield AIJusticeTechnologieRoyaume-Uni
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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