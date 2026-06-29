WhatsApp permet aux utilisateurs de communiquer sans numéro de téléphone

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WhatsApp permet aux utilisateurs de communiquer sans numéro de téléphone

WhatsApp, l'une des messageries les plus populaires au monde, a annoncé une nouveauté très attendue. Désormais, les utilisateurs pourront réserver des noms d'utilisateur (username) spéciaux pour communiquer sans révéler leur numéro de téléphone personnel. Cette fonctionnalité devrait augmenter considérablement le niveau de confidentialité sur la plateforme. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

La messagerie appartenant à Meta travaillait sur cette fonctionnalité depuis plusieurs années. Selon les informations, le processus de réservation des noms d'utilisateur a déjà commencé, mais le déploiement complet de la fonctionnalité se fera progressivement d'ici la fin de l'année. Les utilisateurs pourront choisir des noms uniques composés de 3 à 35 caractères.

Sécurité et confidentialité

Alice Newton-Rex, vice-présidente des produits chez WhatsApp, a souligné qu'un numéro de téléphone est une donnée très personnelle, liée à de nombreux autres aspects de la vie d'une personne. Donner immédiatement son numéro à une nouvelle connaissance ou à un collègue peut être inconfortable. Les noms d'utilisateur permettent de contrôler précisément à qui vous montrez votre numéro.

L'aspect unique du système est que les noms d'utilisateur ne seront pas trouvables via la recherche dans l'application. En d'autres termes, la personne qui souhaite vous contacter doit connaître votre nom d'utilisateur exact. De plus, pour renforcer la sécurité, une fonction de « clé » sera ajoutée : les inconnus qui ne connaissent pas cette clé ne pourront pas vous envoyer de messages.

Procédure de réservation et restrictions

Actuellement, Meta a commencé à réserver des noms pour les personnalités publiques, les organisations et les utilisateurs VIP. Les utilisateurs ordinaires recevront une notification spéciale dès que cette option sera disponible dans leur pays. Ensuite, il sera possible de choisir le nom souhaité via Paramètres (Settings) > Compte (Account) > Nom d'utilisateur (Username).

L'entreprise introduit ce système de réservation pour éviter les doublons au sein de sa base de plus de 3 milliards d'utilisateurs. Si l'utilisateur est un propriétaire d'entreprise ou un créateur de contenu, il est recommandé de conserver le même nom que sur Facebook ou Instagram pour WhatsApp.

Il convient de noter que des messageries concurrentes comme Telegram, Signal et Wire disposent d'un système de noms d'utilisateur depuis plusieurs années. En introduisant cette fonctionnalité, WhatsApp tente de combler l'écart en matière de confidentialité avec ses concurrents. Néanmoins, un numéro de téléphone restera toujours requis pour ouvrir un nouveau compte.

WhatsAppMetaMessagerieTechnologieSécurité
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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