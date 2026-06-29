Le sélectionneur de la République tchèque démis de ses fonctions après l'échec à la Coupe du Monde 2026

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Le sélectionneur de la République tchèque démis de ses fonctions après l'échec à la Coupe du Monde 2026

L'Association de football de la République tchèque a officiellement annoncé que le sélectionneur de l'équipe nationale, Miroslav Koubek, a quitté son poste. Il a été précisé que les deux parties ont résilié le contrat d'un commun accord. Le départ de l'entraîneur fait suite à la participation décevante de l'équipe à la Coupe du Monde 2026.

Un résultat historique après 20 ans et un envol de courte durée

Miroslav Koubek avait pris la tête de l'équipe nationale tchèque récemment, en décembre 2025. En peu de temps, il était devenu un véritable héros dans son pays :

Un exploit historique : Sous la direction de Koubek, les Tchèques ont battu les équipes nationales d'Irlande et du Danemark en phase éliminatoire, devenant le rêve des supporters locaux, et ont obtenu le ticket pour la Coupe du Monde attendu depuis 20 ans en s'imposant avec brio.

Le désastre au Mondial : 1 point en 3 matchs

Cependant, lors de la Coupe du Monde tant attendue, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu pour la République tchèque. L'équipe a livré des performances médiocres en phase de groupes, décevant les supporters. Avec seulement 1 point récolté en trois matchs, ils ont quitté le tournoi prématurément.

Vous trouverez dans le tableau suivant le détail des résultats de la République tchèque dans son groupe :

Journée

Adversaire

Score

Résultat

1ère journée

Corée du Sud

1:2

Défaite

2ème journée

Afrique du Sud

1:1

Nul

3ème journée

Mexique

0:3

Défaite

Suite à cet échec en phase de groupes, la direction du football tchèque a décidé de ne pas poursuivre sa collaboration avec Koubek. La courte « ère Koubek », commencée avec beaucoup de bruit et d'espoir dans la région, s'est terminée par un résultat catastrophique à la Coupe du Monde. La République tchèque doit désormais chercher une nouvelle ère et un nouveau sélectionneur.

TchéquieMiroslav KoubekIrlandeDanemarkMexique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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