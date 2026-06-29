Sam Kerr retourne aux États-Unis : la star australienne signe au Gotham FC

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Sam Kerr retourne aux États-Unis : la star australienne signe au Gotham FC

L'une des étoiles les plus brillantes du football féminin, l'attaquante australienne Sam Kerr, a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. Après avoir quitté le club anglais de Chelsea, la joueuse expérimentée a signé un contrat à long terme avec le champion en titre des États-Unis, le Gotham FC. Ce transfert est considéré comme l'un des accords les plus spectaculaires du marché du football féminin. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Selon les informations officielles du club, Sam Kerr a signé un contrat avec le Gotham FC courant jusqu'en 2030. Cet accord marque le retour de l'attaquante en National Women's Soccer League (NWSL). Il convient de noter que Kerr a précédemment joué trois saisons avec le Sky Blue FC, un ancien partenaire de cette équipe.

Six ans de succès avec Chelsea

Sam Kerr a passé les six dernières années au Chelsea de Londres, où elle est devenue une véritable légende. Avec le club anglais, elle a remporté cinq fois le championnat de la Women's Super League (WSL) et a été deux fois meilleure marqueuse du tournoi, remportant le « Soulier d'Or ». Elle compte également six coupes nationales à son actif.

Selon Yael Averbuch West, présidente du Gotham FC, Kerr est l'une des meilleures joueuses de sa génération. Son mental de gagnante et sa capacité à décider du sort d'un match en un instant devraient ouvrir de nouveaux horizons pour l'équipe. Sam rejoindra son nouveau club en juillet, une fois que le certificat de transfert international aura été officialisé.

Un nouveau défi après la blessure

Fait intéressant, Sam Kerr est la seule joueuse à avoir été nommée deux fois MVP de la saison dans l'histoire de la NWSL. Cependant, en raison d'une longue absence due à une blessure au genou (LCA) en 2024, elle ne remplissait pas les critères du statut de « High Impact Player » (HIP) de la ligue. Malgré cela, le Gotham FC a utilisé des fonds spécifiquement alloués pour l'intégrer à son effectif.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de retourner au Gotham FC et dans cette ville. Ce club a occupé une place importante dans ma carrière. Aujourd'hui, les ambitions de l'équipe sont très élevées et je souhaite contribuer à de nouvelles victoires", a souligné Sam Kerr dans son communiqué officiel.

Le Gotham FC a élargi ses capacités financières pour réaliser ce transfert. En particulier, en vendant la défenseure Lilly Realen au Boston Legacy FC, le club a généré des fonds supplémentaires d'un montant de 350 000 dollars. Désormais, l'équipe s'efforcera de défendre son titre de champion avec Sam Kerr.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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