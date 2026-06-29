Brésil — Japon : suivez le match des 1/16es de finale avec nous

Le Brésil et le Japon s'affrontent en 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026. À la 18e minute de la rencontre disputée dans le stade de Houston, le score est de 0-0.

Le Brésil domine pour l'instant la possession de balle avec 60 %, contre 40 % pour le Japon. Le Brésil mène également 3-1 au nombre de tirs, avec un tir cadré contre zéro.

Le Brésil a effectué 138 passes avec une précision de 90 %. Le Japon a réalisé 58 passes avec une précision de 91 %. Le Brésil mène 2-1 au nombre de corners.

Pour l'instant, chaque équipe a reçu un carton jaune. Aucun carton rouge ni hors-jeu n'ont été signalés.

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