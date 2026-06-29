Brésil — Japon : suivez le match des 1/16es de finale avec nous

18
Ayase Ueda (Japon) a touché le ballon de la main. L'arbitre a arrêté le jeu.
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Junya Ito (Japon) a tiré le corner, mais le ballon est allé droit dans les pieds des défenseurs, et l'un d'eux l'a bien dégagé.
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Daichi Kamada (Japon) n'a pas réussi son coup franc — le gardien avait bien placé son mur. Excellente défense ! Corner pour le Japon.
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Casemiro (Brésil) a reçu un carton jaune pour une faute grossière. L'arbitre Mauricio Mariani a jugé que cela méritait une sanction.
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Bruno Guimarães (Brésil) a tiré le corner trop haut. Le ballon est sorti. Six mètres pour le Japon.
14
Matheus Cunha (Brésil) a éliminé le défenseur et frappé puissamment à l'entrée de la surface. Zion Suzuki a réalisé un bel arrêt dans le coin inférieur gauche. Corner pour le Brésil.
12🟨
Kaishu Sano (Japon) reçoit un carton jaune. Sanctionné pour une faute. L'arbitre Maurizio Mariani a vu toute la situation.
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Keito Nakamura (Japon) a adressé une belle passe dans la surface, mais le défenseur a intercepté le ballon pour écarter le danger.
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Le ballon rebondit à l'entrée de la surface sur Bruno Guimarães (Brésil). Il frappe immédiatement, mais le ballon heurte son propre coéquipier.
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Bruno Guimarães (Brésil) a tiré un coup franc lointain. Un beau centre, mais le gardien est sorti et a capté le ballon.
7
Kaishu Sano (Japon) a poussé l'adversaire. Mauricio Mariani a arrêté le jeu, mais s'est contenté d'un simple avertissement.
6
Bruno Guimarães (Brésil) a adressé une belle passe dans la surface de réparation, mais le défenseur adverse l'a immédiatement interceptée.
4
Daizen Maeda (Japonie) a éliminé le défenseur, mais n'a pas pu garder le ballon. Le ballon est sorti. Six mètres pour le Brésil.
3
Bruno Guimarães (Brésil) a tiré le corner, mais la défense a bien dégagé.
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Bruno Guimarães (Brésil) frappe au but, mais c'est contré par un défenseur. Le ballon sort. Corner pour le Brésil.
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Takehiro Tomiyasu (Japon) a été arrêté par l'arbitre Maurizio Mariani pour une faute grossière.
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Le match d'aujourd'hui a commencé. Le Brésil donne le coup d'envoi. L'arbitre d'aujourd'hui est Mauricio Mariani.
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