Brésil — Japon : suivez le match des 1/16es de finale avec nous

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Brésil — Japon : suivez le match des 1/16es de finale avec nous

Le Brésil et le Japon s'affrontent en 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026. À la 18e minute de la rencontre disputée dans le stade de Houston, le score est de 0-0.

Le Brésil domine pour l'instant la possession de balle avec 60 %, contre 40 % pour le Japon. Le Brésil mène également 3-1 au nombre de tirs, avec un tir cadré contre zéro.

Le Brésil a effectué 138 passes avec une précision de 90 %. Le Japon a réalisé 58 passes avec une précision de 91 %. Le Brésil mène 2-1 au nombre de corners.

Pour l'instant, chaque équipe a reçu un carton jaune. Aucun carton rouge ni hors-jeu n'ont été signalés.

Nous suivrons en direct sur notre site les buts, les occasions dangereuses, les cartons, les remplacements et autres événements importants.

Commentaire en direct

En directEN DIRECT
18
Ayase Ueda (Japon) a touché le ballon de la main. L'arbitre a arrêté le jeu.
17
Junya Ito (Japon) a tiré le corner, mais le ballon est allé droit dans les pieds des défenseurs, et l'un d'eux l'a bien dégagé.
16
Daichi Kamada (Japon) n'a pas réussi son coup franc — le gardien avait bien placé son mur. Excellente défense ! Corner pour le Japon.
14🟨
Casemiro (Brésil) a reçu un carton jaune pour une faute grossière. L'arbitre Mauricio Mariani a jugé que cela méritait une sanction.
14
Bruno Guimarães (Brésil) a tiré le corner trop haut. Le ballon est sorti. Six mètres pour le Japon.
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Matheus Cunha (Brésil) a éliminé le défenseur et frappé puissamment à l'entrée de la surface. Zion Suzuki a réalisé un bel arrêt dans le coin inférieur gauche. Corner pour le Brésil.
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Kaishu Sano (Japon) reçoit un carton jaune. Sanctionné pour une faute. L'arbitre Maurizio Mariani a vu toute la situation.
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Keito Nakamura (Japon) a adressé une belle passe dans la surface, mais le défenseur a intercepté le ballon pour écarter le danger.
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Le ballon rebondit à l'entrée de la surface sur Bruno Guimarães (Brésil). Il frappe immédiatement, mais le ballon heurte son propre coéquipier.
8
Bruno Guimarães (Brésil) a tiré un coup franc lointain. Un beau centre, mais le gardien est sorti et a capté le ballon.
7
Kaishu Sano (Japon) a poussé l'adversaire. Mauricio Mariani a arrêté le jeu, mais s'est contenté d'un simple avertissement.
6
Bruno Guimarães (Brésil) a adressé une belle passe dans la surface de réparation, mais le défenseur adverse l'a immédiatement interceptée.
4
Daizen Maeda (Japonie) a éliminé le défenseur, mais n'a pas pu garder le ballon. Le ballon est sorti. Six mètres pour le Brésil.
3
Bruno Guimarães (Brésil) a tiré le corner, mais la défense a bien dégagé.
2
Bruno Guimarães (Brésil) frappe au but, mais c'est contré par un défenseur. Le ballon sort. Corner pour le Brésil.
1
Takehiro Tomiyasu (Japon) a été arrêté par l'arbitre Maurizio Mariani pour une faute grossière.
1
Le match d'aujourd'hui a commencé. Le Brésil donne le coup d'envoi. L'arbitre d'aujourd'hui est Mauricio Mariani.
BrésilJaponCoupe du MondeHoustonPlay-offDirect
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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