Au Mexique, un mystérieux « Batman » attache des voleurs aux poteaux

Dans l'État de Jalisco, au Mexique, les actions d'un individu masqué se présentant comme un protecteur du peuple suscitent de vifs débats. Connu sur les réseaux sociaux sous le nom de « Batman mexicain », l'inconnu capture des suspects de vol de motos, les frappe et les attache avec du ruban adhésif à des poteaux de rue.

Il s'avère que ces incidents inhabituels se produisent dans la municipalité de Lagos de Moreno, dans l'État de Jalisco. Le premier cas a été enregistré le 13 juin, et au moins cinq autres incidents similaires ont été officiellement recensés par la police au cours des dix jours suivants.

Selon les autorités, dans tous les cas, des hommes ont été retrouvés solidement attachés à des poteaux d'éclairage avec du ruban adhésif. À côté d'eux se trouvaient des motos potentiellement volées.

Sur les photos et vidéos circulant sur Internet, on peut voir que certains suspects ont des moustaches et des moustaches de chat dessinées sur le visage, et sur le front est écrit en espagnol le mot signifiant « voleur » : "ratero" . Dans un cas, deux hommes ont même été retrouvés attachés dos à dos sous un panneau de signalisation.

Selon les médias locaux, le mystérieux « Batman » agit principalement la nuit, ce qui rend son identification encore plus difficile.

Bien que les réseaux sociaux perçoivent souvent les personnes attachées comme des criminels, la police les considère d'abord comme des victimes d'agression. Par conséquent, des enquêtes distinctes sont menées sur ces incidents.

Juan Pablo Hernández, secrétaire à la sécurité publique de l'État de Jalisco, a déclaré que les forces de l'ordre ont réussi à identifier deux véhicules pouvant être liés à ces événements.

"Nous recherchons activement la personne responsable de ces attaques", a-t-il déclaré.

Actuellement, les enquêteurs cherchent à savoir si ces actes ont été commis par une seule personne ou s'il s'agit d'un groupe organisé.

Les personnes attachées aux poteaux ont été libérées par la police et ont reçu des soins médicaux. Cependant, les autorités n'ont pas encore précisé si des procédures pénales distinctes pour vol de moto ont été ouvertes contre elles.

Le fait que ces événements coïncident avec une augmentation des vols de motos à Lagos de Moreno a provoqué une forte indignation parmi la population locale. C'est pourquoi les vidéos et photos du « vengeur masqué » sont devenues virales sur TikTok, X et Instagram.

Certains utilisateurs le voient comme un héros rétablissant la justice là où le système judiciaire a échoué. Cependant, les défenseurs des droits de l'homme avertissent que de telles pratiques de justice expéditive peuvent entraîner des conséquences dangereuses, intensifier la violence et affaiblir la confiance dans le système judiciaire.

Pour l'instant, la police continue de rechercher le mystérieux « Batman mexicain » et d'élucider tous les détails de l'affaire.