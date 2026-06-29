Arena, leader des classements d'IA, devient une entreprise à 100 millions de dollars

Le projet Arena, l'une des plateformes les plus prestigieuses au monde pour l'évaluation des modèles d'IA, a atteint un revenu annuel de 100 millions de dollars seulement huit mois après le début de ses activités commerciales. Fondée en 2023 par des chercheurs de UC Berkeley, cette startup est rapidement passée d'un projet de recherche open source à une entreprise technologique majeure. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

La plateforme Arena est connue des utilisateurs pour son classement populaire (leaderboard). Le fonctionnement du système est simple : l'utilisateur envoie une requête et compare les réponses données par deux modèles différents (par exemple, ChatGPT et Claude), puis indique lequel est le meilleur. À ce jour, plus de 10 millions d'évaluations ont été réalisées sur la plateforme, servant de critère principal pour mesurer objectivement les capacités de l'IA.

Source de revenus et succès commercial

Bien que le classement public soit gratuit, l'entreprise a lancé le service AI Evaluations en septembre dernier. Selon TechCrunch, ce service fournit des analyses approfondies sur la performance des modèles aux grands laboratoires et entreprises. Selon Anastasios Angelopoulos, fondateur et PDG d'Arena, beaucoup considèrent encore le projet comme une plateforme open source non lucrative, mais les chiffres réels prouvent le contraire.

Le chiffre de 100 millions de dollars atteint par l'entreprise est enregistré comme un revenu annuel récurrent (ARR). Fait important, lorsque Arena a levé des fonds en janvier de cette année avec une valorisation de 1,7 milliard de dollars, son revenu annuel n'était que de 30 millions de dollars. Cela montre que les revenus ont plus que triplé en quelques mois.

Concurrence et tendances du marché

Actuellement, Arena concurrence sur le marché de grandes entreprises de marquage de données assisté par l'humain telles que Scale AI, Mercor et Surge. Les développeurs d'IA ressentent un grand besoin de tels services pour perfectionner leurs modèles après l'entraînement (post-training). Par exemple, les revenus annuels d'entreprises comme Mercor et Handshake, actives dans ce domaine, sont déjà estimés à environ 1 milliard de dollars.

La plateforme Arena établit des classements non seulement pour les modèles textuels, mais aussi dans des domaines tels que le codage (coding), la vision (vision) et la génération d'images. La fonction Agent Mode, récemment introduite, permet d'évaluer des processus de travail complexes et prolongés. Pour les utilisateurs et développeurs, cette plateforme reste la source la plus fiable pour déterminer quel modèle d'IA est actuellement le plus puissant.