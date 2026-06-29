Réformes à Arsenal : changements majeurs dans le staff de Mikel Arteta

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, continue de mettre en œuvre des réformes sérieuses au sein de son staff technique. Il a été révélé que Tom Allen, responsable de la science du sport et de la préparation physique, quitte le club après plusieurs années de service. Cette décision fait suite à des audits internes approfondis et à la nécessité d'améliorer la condition physique des joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon les informations diffusées par BBC Sport, le départ d'Allen s'inscrit dans une stratégie de renouvellement complet du système médical et de préparation physique du club du Nord de Londres. Tom Allen avait rejoint Arsenal en 2017 en provenance d'Aston Villa. Il est considéré comme un spécialiste possédant neuf ans d'expérience, couvrant les dernières années de l'ère légendaire d'Arsène Wenger ainsi que toute la période sous la direction de Mikel Arteta.

La direction du club a examiné minutieusement la fréquence des blessures et les absences des joueurs clés lors des dernières saisons. Afin d'éliminer ces facteurs impactant négativement les résultats de l'équipe, Mikel Arteta a décidé de mener une analyse indépendante en collaboration avec son collaborateur de confiance, le physiothérapeute espagnol Joaquín Acedo. Ce sont précisément les résultats de cette analyse qui ont entraîné ces changements de personnel.

Renouvellements au sein du staff médical

Le départ de Tom Allen n'est pas la seule perte du département médical. Le mois dernier, le Dr Zafar Iqbal, chef du département médical, a également été libéré de ses fonctions de manière inattendue. De plus, Sam Wilson, entraîneur principal de la préparation physique travaillant dans le système d'Arsenal depuis 12 ans, quitte également l'équipe. Selon The Telegraph, Wilson devrait poursuivre sa carrière dans un autre grand club européen.

Le style tactique de Mikel Arteta, basé sur une haute intensité, exige une puissance physique immense de la part des joueurs. L'approche prudente de l'entraîneur concernant la rotation de l'effectif et la charge élevée imposée aux titulaires ont augmenté le risque de blessures. La saison dernière, les absences prolongées de leaders tels que Bukayo Saka, Martin Ødegaard et Kai Havertz ont coûté cher à Arsenal dans la course à la Champions League et au titre de Premier League.

Par conséquent, la direction du club considère la prévention des blessures et la modernisation du processus de récupération des joueurs comme une priorité absolue. Les nouveaux spécialistes nommés auront pour mission d'élever la condition physique de l'équipe au niveau d'élite et d'assurer la préparation des titulaires lors des phases décisives de la saison. Ces changements devraient renforcer les chances d'Arsenal de lutter pour les trophées la saison prochaine.