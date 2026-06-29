Apple prépare les nouvelles puces M5 Ultra et M7 Ultra pour le Mac Studio

Apple travaille sur une mise à jour significative du Mac Studio, l'une de ses stations de travail les plus puissantes. Selon Mark Gurman, analyste chez Bloomberg, les ordinateurs équipés du processeur M5 Ultra de nouvelle génération devraient arriver sur le marché fin 2026. Cette mise à jour représentera une étape technologique majeure pour les utilisateurs professionnels et les spécialistes des tâches graphiques complexes. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Les plans à long terme de l'entreprise ne se limitent pas à la puce M5. Il a été révélé qu'Apple prévoit également de présenter la plateforme M7 Ultra, encore plus puissante, d'ici 2028. Cette stratégie vise à stabiliser le cycle de production de ses propres puces et à maintenir son leadership dans le segment des appareils à haute performance.

Système de refroidissement et capacités d'AI

Dans les nouveaux modèles de Mac Studio, l'accent sera mis sur l'amélioration de l'architecture interne. Plus précisément, les ingénieurs d'Apple revoient fondamentalement le système de dissipation thermique de l'appareil. Ce changement n'est pas fortuit, car les nouvelles puces seront optimisées pour traiter des tâches d'AI complexes exécutées on-device. Un système de refroidissement plus efficace est nécessaire pour éviter la surchauffe du processeur sous de telles charges lourdes.

Il convient de noter qu'aucun changement révolutionnaire n'est attendu concernant le design du Mac Studio dans les prochaines années. On suppose que l'apparence du boîtier restera pratiquement inchangée pour le modèle M5 Ultra. Conformément à la tradition d'Apple, l'entreprise ne se précipite pas pour renouveler le design de ses ordinateurs de bureau. Par exemple, le modèle Mac Pro est resté inchangé pendant six ans, tandis que le Mac mini a été vendu pendant quinze ans sans mise à jour externe majeure.

Sur le marché ouzbek, des appareils comme le Mac Studio sont principalement populaires auprès des grands studios et des freelances spécialisés dans le montage vidéo, la modélisation 3D et la programmation. L'arrivée de nouvelles puces offrira un confort accru aux créateurs locaux pour travailler avec des effets visuels complexes et des réseaux neuronaux. Bien que les puces M2 Ultra actuelles et la série M4 attendue offrent déjà une puissance élevée, les séries M5 et M7 porteront la puissance de calcul à un nouveau niveau.

En conclusion, Apple a défini une feuille de route à long terme pour ses utilisateurs du segment professionnel. Les mises à jour de 2026 et 2028 prouvent une fois de plus à quel point l'entreprise développe rapidement son écosystème Apple Silicon après avoir complètement abandonné les processeurs Intel.