Femmes piégées et torturées dans des centres de cybercriminalité en Asie

Il a été révélé que des milliers de femmes sont détenues contre leur gré et forcées de participer à des activités criminelles dans des centres de cyber-escroquerie clandestins en Asie du Sud-Est. Plusieurs victimes ont été libérées lors d'opérations menées au Cambodge, au Myanmar et au Laos.

Les femmes ont été attirées dans ces lieux principalement par de fausses offres d'emploi. On leur avait promis un bon salaire, des conditions confortables et un travail officiel, mais elles ont ensuite été contraintes d'escroquer des gens sur Internet et de détourner leur argent.

Celles qui refusaient d'exécuter les ordres étaient battues, torturées ou menacées. Des informations indiquent également que des violences sexuelles ont été commises contre certaines femmes et qu'elles ont été vendues à d'autres groupes.

Les autorités chargées de l'application de la loi travaillent à l'identification des personnes dirigeant ces réseaux et au rapatriement des victimes dans leurs pays respectifs.