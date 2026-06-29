Le gouvernement de Californie signe un accord avec Anthropic : Claude désormais à moitié prix

Un accord de partenariat stratégique a été signé entre le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et Anthropic, l'une des entreprises leaders dans le domaine de l'IA. Selon cet accord, toutes les agences d'État et les autorités locales auront accès au chatbot Claude à des tarifs préférentiels. Cette mesure vise à accroître l'efficacité technologique dans le secteur public, à une époque où le monde des affaires lutte contre les coûts élevés des outils d'IA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans le cadre de cet accord, Anthropic ne se contente pas de donner accès à son modèle avancé Claude, mais s'engage également à fournir des formations spécialisées et un support technique aux employés de l'État. Selon un communiqué officiel du bureau du gouverneur, cette technologie aidera les fonctionnaires à préparer des projets de documents et à analyser de grands volumes de données.

Efficacité et questions de sécurité

Le gouverneur Gavin Newsom a souligné que l'IA ne devrait pas remplacer entièrement le travail humain dans l'administration publique. Au contraire, elle doit aider les employés à travailler plus rapidement, à résoudre les problèmes plus efficacement et à fournir de meilleurs résultats aux habitants de Californie. Cet accord est la suite logique du décret publié en mars dernier sur l'accélération de l'utilisation sécurisée de l'IA dans l'administration publique.

Il est intéressant de noter que le rapprochement de la Californie avec Anthropic intervient dans un contexte de tensions avec le gouvernement fédéral américain, notamment le ministère de la Défense (Pentagone). Auparavant, un désaccord était survenu concernant la signature d'un contrat entre Anthropic et le Pentagone. Anthropic avait exigé l'interdiction d'utiliser sa technologie pour surveiller les Américains ou pour contrôler des armes autonomes sans intervention humaine.

Confrontation avec le gouvernement fédéral

Le ministère de la Défense des États-Unis a rejeté les exigences d'Anthropic et a finalement choisi de collaborer avec OpenAI. Le gouvernement fédéral avait même qualifié Anthropic de « risque pour la chaîne d'approvisionnement », limitant sa collaboration avec d'autres sous-traitants du Pentagone. Cependant, les responsables californiens affirment que ces restrictions fédérales n'entravent pas la coopération à l'échelle de l'État.

Le directeur du département des technologies de l'information de Californie, Chris Given, a déclaré à POLITICO que lors des négociations avec Anthropic, l'étiquette de « risque » imposée par le gouvernement fédéral n'a pas été discutée. Les autorités de l'État se concentrent sur la modernisation du système de gestion par une utilisation correcte et sécurisée de la technologie.

Ce partenariat pourrait être une expérience intéressante pour des pays en pleine transformation numérique. L'utilisation d'outils comme ChatGPT ou Claude dans le service public ouvre de nouveaux horizons pour réduire la bureaucratie et accélérer le processus de prise de décision. L'accord entre Anthropic et la Californie marque une nouvelle étape dans les relations entre les géants de l'IA et les gouvernements.