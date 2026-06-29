Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, a décidé de lier son avenir au club bavarois pour une longue période. L'attaquant expérimenté a indiqué qu'il n'avait aucune intention de quitter l'équipe de Munich, malgré l'intérêt manifesté par le club catalan du FC Barcelone. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon The Athletic, la direction du FC Barcelone avait envisagé l'option Harry Kane dans sa recherche d'un remplaçant digne de ce nom pour Robert Lewandowski. Cependant, la réponse donnée via les représentants du joueur a été un coup dur pour les Catalans : l'avant-centre de 32 ans est pleinement satisfait de sa vie en Allemagne et ne prévoit pas de quitter l'Allianz Arena.

Depuis son transfert de Tottenham à Munich en 2023, Harry Kane est devenu une pièce maîtresse du projet du Bayern. Il semblerait que le contrat de l'attaquant comprenait une clause spéciale pouvant être activée cet été, mais il a décidé de ne pas en faire usage. Selon les règles, il aurait dû en informer le club avant janvier, mais le délai a expiré sans aucune action.

Résultats historiques et nouveau contrat

Les statistiques de l'attaquant en Allemagne sont impressionnantes. Selon Goal.com, lors de la saison 2025-26, Harry Kane a disputé 51 matchs, marquant 61 buts et délivrant 7 passes décisives. Ces performances le placent au 7e rang des meilleurs buteurs de l'histoire du club — il a réussi à marquer un total de 146 buts en trois saisons.

La direction du Bayern, et plus particulièrement le directeur sportif Max Eberl, a confirmé que des négociations étaient en cours pour prolonger l'accord actuel avec le joueur. Bien que le contrat actuel de Kane coure jusqu'en 2027, le club souhaite le retenir sur le long terme. Le joueur lui-même avait souligné dans une interview en novembre que la probabilité de quitter la Bundesliga était très faible.

Actuellement, Harry Kane concentre toute son attention sur ses obligations avec l'équipe nationale. Les déclarations officielles concernant son avenir devraient être annoncées après la fin de la Coupe du Monde cet été. Néanmoins, toutes les bases sont posées pour son maintien à Munich et la signature d'un nouveau contrat.

Bien que l'appel d'un club prestigieux comme le FC Barcelone puisse sembler attrayant pour tout joueur, Harry Kane préfère, à ce stade de sa carrière, continuer à remporter des trophées avec le Bayern plutôt que de tenter l'expérience de la La Liga. Ayant déjà remporté deux titres de champion avec les Munichois, l'attaquant restera une figure centrale des succès de l'équipe dans les années à venir.