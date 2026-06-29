Samsung Galaxy Watch Ultra 2 : luminosité record et batterie puissante

Le géant technologique sud-coréen Samsung travaille activement sur sa prochaine montre connectée phare — la Galaxy Watch Ultra 2. Selon les dernières informations circulant sur le web, le nouvel appareil devrait non seulement être le plus avancé de la marque, mais aussi du marché entier en termes d'affichage et d'autonomie. Bien que les changements de design extérieur soient minimes, les mises à jour techniques internes seront un véritable cadeau pour les utilisateurs. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les données fournies par le célèbre insider Ice Universe, la caractéristique principale du modèle Galaxy Watch Ultra 2 sera son écran AMOLED. La luminosité maximale de l'appareil pourrait atteindre un niveau record de 5000 nit. À titre de comparaison, le modèle Galaxy Watch Ultra de première génération actuel dispose d'une luminosité de 3000 nit, tandis que le modèle Garmin Fenix 8 Pro affiche 4500 nit. Cette nouveauté permettra d'utiliser la montre sans aucune difficulté, même sous la lumière directe du soleil.

Nouvelle technologie d'affichage

Pour atteindre ce résultat, Samsung prévoit d'utiliser le nouveau panneau OCF OLED présenté au salon MWC 2025. Développés par la division Samsung Display, ces panneaux sont 20 % plus fins et nettement plus économes en énergie que les précédents. Plus important encore, même lorsque l'écran fonctionne à 5000 nit, il consomme la même quantité d'énergie que les panneaux de la génération précédente à 3000 nit.

Une autre mise à jour importante concerne la source d'alimentation de l'appareil. Il a été rapporté que la capacité de la batterie passera de 590 mAh à 800 mAh. Cela représente une augmentation de près de 36 %. La combinaison d'un écran économe en énergie et d'une batterie plus grande pourrait prolonger l'autonomie de la montre, passant des 60 heures actuelles à trois ou quatre jours par charge. C'est un indicateur crucial pour les adeptes d'un mode de vie actif et les voyageurs.

Durabilité et date de présentation

La Galaxy Watch Ultra 2 est conçue pour des conditions extrêmes ; elle est protégée selon la norme IP69K et conserve un niveau d'étanchéité de 10 ATM. Cela signifie qu'il est sûr non seulement de prendre une douche, mais aussi de plonger dans des plans d'eau libre avec cette montre. Grâce à son boîtier robuste et ses capacités technologiques de pointe, l'appareil entrera en compétition sérieuse avec son principal concurrent, l'Apple Watch Ultra.

Selon les premières informations, la présentation officielle de la nouvelle montre connectée aura lieu le 22 juillet de cette année. Samsung devrait également dévoiler au grand public ses nouveaux smartphones pliables — les modèles Galaxy Flip 8, Galaxy Fold 8 et Galaxy Fold 8 Ultra. Cet événement sera sans doute l'une des plus grandes démonstrations technologiques de la marque en 2025.

Il convient de noter qu'Ice Universe, qui a diffusé ces informations, a déjà été l'un des premiers à annoncer des données précises sur le design de l'iPhone X, les changements de l'iPhone 14 et les capteurs 200 mégapixels de Samsung. Ses sources au sein du département recherche et développement de Samsung sont connues pour fournir des informations généralement fiables.