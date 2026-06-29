La Corée du Sud investit 550 milliards de dollars pour contrer le risque de RAMageddon

Les géants technologiques sud-coréens lancent un projet colossal pour atténuer la pénurie mondiale de puces mémoire, surnommée « RAMageddon ». Samsung et SK Hynix ont annoncé un investissement de 518 milliards de dollars pour construire quatre nouvelles usines de semi-conducteurs dans le sud-ouest du pays. Cette initiative vise à répondre à la demande sans précédent de puces, stimulée par l'essor rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI). C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Lors d'un briefing présidentiel lundi, il a été souligné que ces investissements font partie d'une stratégie nationale globale couvrant l'AI, les centres de données et l'AI physique. Selon le plan, outre la production de puces mémoire, 52 milliards de dollars supplémentaires seront consacrés à un hub de conditionnement de mémoire à haute bande passante (HBM) dans la région centrale. De plus, des entreprises comme SK, GS et Naver alloueront 356 milliards de dollars d'ici 2035 pour construire des centres de données AI.

Les nouveaux « trois piliers » de l'industrie

Le président Jae Myung Lee a qualifié, lors d'une intervention télévisée, les semi-conducteurs, l'AI physique et les centres de données de « trois piliers » de l'industrie sud-coréenne pour l'ère à venir. Selon lui, les zones technologiques existantes près de Séoul ont atteint leurs limites de capacité, et il est désormais nécessaire d'assurer un équilibre économique en étendant les investissements aux régions périphériques. 2026 devrait être l'année où la Corée du Sud deviendra une force « irremplaçable » sur le marché mondial.

Actuellement, Samsung et SK Hynix (aux côtés de la société américaine Micron) bénéficient énormément de la demande record de puces mémoire nécessaires aux systèmes AI. Cependant, la pénurie mondiale appelée « RAMageddon » pourrait non seulement entraîner une hausse des prix, mais aussi provoquer de graves perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi les fabricants coréens visent à accroître leurs capacités de production par anticipation.

La stratégie à long terme des entreprises

Samsung prévoit d'investir un total de 1,7 trillion de dollars au cours de la prochaine décennie, dont une partie importante sera dirigée vers de nouvelles usines et des centres AI dans les régions de Gwangju et Haenam. Les représentants de l'entreprise ont déclaré que ces zones ont été choisies pour des facteurs avantageux tels que les sources d'énergie, l'approvisionnement en eau et une main-d'œuvre qualifiée. Ces chiffres pourraient même dépasser les 650 milliards de dollars que des géants américains comme Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft consacreront à l'infrastructure AI cette année.

SK Group a également présenté sa feuille de route à long terme de 1,4 trillion de dollars. Dans ce cadre, SK Hynix développera la production de semi-conducteurs, tandis que SK Telecom sera chargé de construire des centres de données AI d'une capacité de 15 GW à travers le pays. Cependant, les analystes soulignent également les risques liés à des projets d'une telle envergure.

La construction d'usines de semi-conducteurs prend des années. Le risque principal est qu'avant la mise en service des usines, une évolution de la conjoncture du marché ou une baisse de la demande puisse entraîner une accumulation de stocks excédentaires et une chute brutale des prix. Néanmoins, le gouvernement et les entreprises sud-coréennes semblent prêts à prendre ce risque pour ne pas perdre leur leadership dans la course aux technologies du futur.