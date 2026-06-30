Shavkat Mirziyoyev lance un appel important concernant l'équipe nationale

Le président Shavkat Mirziyoyev s'est exprimé sur la participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026.

Le chef de l'État a souligné que les joueurs ont acquis une expérience précieuse lors de ce mondial historique, affirmant qu'il est aujourd'hui crucial de les soutenir et de les encourager plutôt que de les critiquer.

« Tout notre peuple n'a fait qu'un »

Le président a noté que tout le pays avait suivi avec une grande émotion les matchs de l'équipe nationale sur les terrains des États-Unis et du Mexique.

« Nous avons suivi les matchs de notre équipe nationale avec tout notre peuple, comme un seul homme, avec une grande émotion », a déclaré Shavkat Mirziyoyev.

Les footballeurs ouzbeks ont affronté en phase de groupes de puissants adversaires occupant des places élevées au classement FIFA.

Une grande expérience face à des adversaires de haut niveau

L'équipe nationale à la Coupe du Monde 2026 a affronté :

le Portugal, 5e au classement FIFA ;

la Colombie, 13e ;

la RD Congo, dont l'effectif compte de nombreux joueurs de clubs européens

ces équipes.

Le président a souligné que ces rencontres ont apporté une expérience considérable aux joueurs, leur permettant de ressentir l'atmosphère d'un mondial.

Fayzullayev et Shomurodov entrent dans l'histoire

Abbosbek Fayzullayev et Eldor Shomurodov sont les auteurs des premiers buts de l'Ouzbékistan en Coupe du Monde.

Ces buts occupent une place particulière dans l'histoire du football national et ont apporté une grande joie aux supporters.

« Abbos Fayzullayev et Eldor Shomurodov ont marqué les premiers buts, apportant de la joie à notre peuple », a déclaré le président.

« Chercher des coupables n'est pas dans la nature de notre peuple »

Le chef de l'État a également noté que diverses opinions étaient exprimées sur la participation de l'équipe nationale.

Cependant, il a souligné qu'il n'est pas correct d'exprimer des griefs avec excès d'émotion ou de chercher des coupables parmi les joueurs qui ont défendu l'honneur de la Patrie.

« Au contraire, aujourd'hui, il est plus important que jamais de les soutenir et de les encourager », a déclaré Shavkat Mirziyoyev.

Les grandes victoires sont encore à venir

Le président a également évoqué l'avenir du football ouzbek.

À l'avenir, il est prévu de :

développer l'infrastructure du football ;

augmenter les investissements dans le secteur ;

renforcer l'attention portée au football pour enfants ;

soutenir les jeunes talents

est planifié.

Selon le chef de l'État, les plus grandes victoires du football national sont encore à venir.

Début des préparatifs pour la Coupe d'Asie

La Coupe d'Asie se déroulera en Arabie Saoudite en janvier 2027.

Le président a souligné la nécessité de commencer les préparatifs pour cette compétition dès maintenant.

« Nous avons confiance en notre équipe et nous les soutiendrons avec tout notre peuple lors de cette compétition également », a déclaré le chef de l'État.

Premier mondial — fondation pour l'avenir

Bien que la participation de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026 ait été difficile en termes de résultats, elle a revêtu une importance historique.

Pour la première fois, l'équipe nationale a joué sur la scène mondiale contre les meilleures équipes du monde et a acquis une expérience cruciale pour les futures grandes compétitions.

Selon vous, quel résultat l'Ouzbékistan peut-il obtenir à la Coupe d'Asie ? Laissez votre avis en commentaire et envoyez cet article aux fans de football.