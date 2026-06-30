Shavkat Mirziyoyev lance un appel important concernant l'équipe nationale

·10·Sport
Shavkat Mirziyoyev lance un appel important concernant l'équipe nationale

Le président Shavkat Mirziyoyev s'est exprimé sur la participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026.

Le chef de l'État a souligné que les joueurs ont acquis une expérience précieuse lors de ce mondial historique, affirmant qu'il est aujourd'hui crucial de les soutenir et de les encourager plutôt que de les critiquer.

« Tout notre peuple n'a fait qu'un »

Le président a noté que tout le pays avait suivi avec une grande émotion les matchs de l'équipe nationale sur les terrains des États-Unis et du Mexique.

« Nous avons suivi les matchs de notre équipe nationale avec tout notre peuple, comme un seul homme, avec une grande émotion », a déclaré Shavkat Mirziyoyev.

Les footballeurs ouzbeks ont affronté en phase de groupes de puissants adversaires occupant des places élevées au classement FIFA.

Une grande expérience face à des adversaires de haut niveau

L'équipe nationale à la Coupe du Monde 2026 a affronté :

  • le Portugal, 5e au classement FIFA ;

  • la Colombie, 13e ;

  • la RD Congo, dont l'effectif compte de nombreux joueurs de clubs européens

ces équipes.

Le président a souligné que ces rencontres ont apporté une expérience considérable aux joueurs, leur permettant de ressentir l'atmosphère d'un mondial.

Fayzullayev et Shomurodov entrent dans l'histoire

Abbosbek Fayzullayev et Eldor Shomurodov sont les auteurs des premiers buts de l'Ouzbékistan en Coupe du Monde.

Ces buts occupent une place particulière dans l'histoire du football national et ont apporté une grande joie aux supporters.

« Abbos Fayzullayev et Eldor Shomurodov ont marqué les premiers buts, apportant de la joie à notre peuple », a déclaré le président.

« Chercher des coupables n'est pas dans la nature de notre peuple »

Le chef de l'État a également noté que diverses opinions étaient exprimées sur la participation de l'équipe nationale.

Cependant, il a souligné qu'il n'est pas correct d'exprimer des griefs avec excès d'émotion ou de chercher des coupables parmi les joueurs qui ont défendu l'honneur de la Patrie.

« Au contraire, aujourd'hui, il est plus important que jamais de les soutenir et de les encourager », a déclaré Shavkat Mirziyoyev.

Les grandes victoires sont encore à venir

Le président a également évoqué l'avenir du football ouzbek.

À l'avenir, il est prévu de :

  • développer l'infrastructure du football ;

  • augmenter les investissements dans le secteur ;

  • renforcer l'attention portée au football pour enfants ;

  • soutenir les jeunes talents

est planifié.

Selon le chef de l'État, les plus grandes victoires du football national sont encore à venir.

Début des préparatifs pour la Coupe d'Asie

La Coupe d'Asie se déroulera en Arabie Saoudite en janvier 2027.

Le président a souligné la nécessité de commencer les préparatifs pour cette compétition dès maintenant.

« Nous avons confiance en notre équipe et nous les soutiendrons avec tout notre peuple lors de cette compétition également », a déclaré le chef de l'État.

Premier mondial — fondation pour l'avenir

Bien que la participation de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026 ait été difficile en termes de résultats, elle a revêtu une importance historique.

Pour la première fois, l'équipe nationale a joué sur la scène mondiale contre les meilleures équipes du monde et a acquis une expérience cruciale pour les futures grandes compétitions.

Selon vous, quel résultat l'Ouzbékistan peut-il obtenir à la Coupe d'Asie ? Laissez votre avis en commentaire et envoyez cet article aux fans de football.

Shavkat MirziyoyevOuzbekistanAbbosbek FayzullaevEldor ShomurodovAbbosbek Fayzullaev
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les boxeurs ouzbeks se rendent à Jakarta avec un effectif importantLes boxeurs ouzbeks se rendent à Jakarta avec un effectif importantAujourd'hui, 14:53Le Président appelle à soutenir l'équipe nationale d'OuzbékistanLe Président appelle à soutenir l'équipe nationale d'OuzbékistanAujourd'hui, 14:05Jude Bellingham devient le nouveau leader de l'Angleterre : il guide son équipe comme MessiJude Bellingham devient le nouveau leader de l'Angleterre : il guide son équipe comme MessiAujourd'hui, 13:36Neymar se moque des prédictions erronées d'un économiste allemand sur les réseaux sociauxNeymar se moque des prédictions erronées d'un économiste allemand sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 13:17Deuil dans l'équipe du Portugal : Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers soutiennent Ricardo CarvalhoDeuil dans l'équipe du Portugal : Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers soutiennent Ricardo CarvalhoAujourd'hui, 13:11Eldor Shomurodov, la fierté du football ouzbek, fête ses 31 ansEldor Shomurodov, la fierté du football ouzbek, fête ses 31 ansAujourd'hui, 12:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev