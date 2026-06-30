Zlatan Ibrahimovic critique vertement Ronald Koeman : les Pays-Bas ont perdu leur identité

L'attaquant légendaire suédois Zlatan Ibrahimovic a lancé des accusations sévères contre l'entraîneur Ronald Koeman après l'échec de l'équipe nationale des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde. Après le match dramatique contre le Maroc à Monterrey, Ibrahimovic a désigné les erreurs tactiques de l'entraîneur comme la cause principale de la défaite néerlandaise. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'équipe nationale des Pays-Bas a manqué sa chance face au Maroc en huitièmes de finale et a quitté le tournoi prématurément. Alors que les « Oranje » menaient grâce à un but de Cody Gakpo, ils ont perdu l'avantage dans les dernières minutes. Lors de la séance de tirs au but, la chance a souri aux Marocains (3:2). Selon Ibrahimovic, l'état de l'équipe est lié à l'abandon de leur philosophie footballistique traditionnelle.

Changements tactiques et style « à l'italienne »

Intervenant en tant qu'expert sur la chaîne FOX Sports, Zlatan Ibrahimovic a souligné que la tactique excessivement prudente de Ronald Koeman a porté un coup au moral de l'équipe. L'entraîneur a décidé d'utiliser un schéma à cinq défenseurs pour la première fois en 32 matchs, ce qui a surpris beaucoup de monde.

« Koeman est le seul responsable de cette défaite, car je n'ai pas vu l'équipe des Pays-Bas sur le terrain. Il a perdu dans un style qui n'est pas typiquement néerlandais. J'ai toujours été formé au football offensif, c'était l'identité de cette équipe. Aujourd'hui, Koeman a ressemblé aux entraîneurs italiens qui jouent pour ne pas perdre. Les Pays-Bas jouent toujours pour gagner. Même si vous perdez, vous devez le faire dans votre propre style », a affirmé Ibrahimovic.

Selon l'attaquant, les joueurs se sont sentis mal à l'aise sur le terrain. En raison de la perte de contrôle du ballon et de l'absence d'offensivité, l'équipe n'a pas pu démontrer ses points forts. Cette situation a surpris non seulement les supporters, mais aussi les experts.

Thierry Henry également stupéfait

Pas seulement Ibrahimovic, mais aussi la légende d'Arsenal et de l'équipe de France, Thierry Henry, a exprimé sa surprise face aux décisions de Ronald Koeman. Henry a qualifié la décision de retirer un milieu de terrain pour faire entrer un défenseur pendant le match comme un signe de peur.

« En remplaçant un milieu par un défenseur, vous montrez que vous avez peur de l'adversaire. Bien sûr, en tant qu'entraîneur, vous en avez le droit. Si vous gagnez, vous avez raison ; si vous perdez, vous êtes coupable. Les Pays-Bas ne jouaient pas comme ça habituellement, mais Koeman semble avoir une vision différente », a déclaré Henry.

Cette défaite a suscité de grands débats au sein de la communauté footballistique néerlandaise. L'approche pragmatique de Koeman n'ayant pas porté ses fruits, son avenir et la direction future de l'équipe sont remis en question. Selon Fox Sports, de telles expériences tactiques pourraient nuire à la réputation internationale de l'équipe.