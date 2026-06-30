Les boxeurs ouzbeks se rendent à Jakarta avec un effectif important

Du 3 au 17 juillet, la capitale indonésienne, Jakarta, accueillera les championnats d'Asie des catégories U-19 et U-23.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan participera à ce prestigieux championnat continental avec un effectif important. Un total de 38 boxeurs, garçons et filles, défendront les couleurs du pays.

Composition U-19 garçons

L'équipe nationale U-19 garçons d'Ouzbékistan participera dans 10 catégories de poids :

-50 kg : Otkirbek Norqosimov ;

-55 kg : Elyor Rustamov ;

-60 kg : Muhammadrizo Ukimov ;

-65 kg : Ibrohim Shokirjonov ;

-70 kg : Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev ;

-75 kg : Suxrob Rahmatullayev ;

-80 kg : Abror Sharipov ;

-85 kg : Sardorbek Baxromxo‘jayev ;

-90 kg : Asadbek Sultanboyev ;

+90 kg : Islom Salixov.

Entraîneurs : Julio Li Echavarria, Sirojiddin Naimov et Baxtiyor To‘raboyev.

Composition U-19 filles

Huit boxeuses monteront sur le ring :

-48 kg : Maftuna Musurmonova ;

-51 kg : Nazokat Mardonova ;

-54 kg : Sabrina Chakomanova ;

-57 kg : Robiya Ravshanova ;

-60 kg : Sevara Mamatova ;

-65 kg : Rushanabonu Isoyeva ;

-70 kg : Maftuna Yangiyeva ;

-75 kg : Samira Turg‘unova.

Entraîneurs : Temur Axbayev, Eldor Holmatov et Nodirjon Irgashev.

Composition U-23 hommes

L'équipe nationale U-23 hommes concourra également dans 10 catégories de poids :

-50 kg : Amirbek Ismoilov ;

-55 kg : Faryozbek Do‘smatov ;

-60 kg : Abdurahmon Mahmudjonov ;

-65 kg : Ilhomjon Irgashev ;

-70 kg : Abdulloh Madaminov ;

-75 kg : Abdulaziz Abdulhamidov ;

-80 kg : Fazliddin Erkinboyev ;

-85 kg : Norbek Abdullayev ;

-90 kg : Samir Sobirov ;

+90 kg : Ozodbek Aliyev.

Entraîneurs : Juan Enrique Steiners, Akmal Hasanov, Alimardon Dostonov, Ramzjon Ahmedov et Sherzodbek Ahmadjonov.

Composition U-23 femmes

Dix représentantes participeront également dans la catégorie U-23 femmes :

-48 kg : Robiyaxon Baxtiyorova ;

-51 kg : Gulsevar Ganiyeva ;

-54 kg : Uzukjamol Yunusova ;

-57 kg : Xumorabonu Mamajonova ;

-60 kg : Mushtariybonu Ibroximjonova ;

-65 kg : Sevinch Xurramova ;

-70 kg : Rayhona Qurbonboyeva ;

-75 kg : Oysha Toirova ;

-80 kg : Ruxshona Parpiyeva ;

+80 kg : Sobiraxon Shaxobiddinova.

Entraîneurs : Barbaro Fernandez Jimenez, Islom Tadjiboyev, Shahzoda Umarova et Lazizbek Sharifjonov.

Une délégation également élargie

La délégation ouzbèke comprend non seulement des athlètes et des entraîneurs, mais aussi des spécialistes médicaux et techniques.

Médecin : Komiljon Rasulov.

Physiothérapeute : Jesus Alberto.

Arbitre : Bekjon Yusupov.

Objectif principal : la lutte pour les médailles

Le championnat continental à Jakarta sera l'occasion pour les jeunes boxeurs d'acquérir une expérience internationale et de démontrer leur potentiel.

L'école de boxe ouzbèke a enregistré des résultats élevés lors de grandes compétitions ces dernières années. Par conséquent, de nombreuses médailles sont attendues de nos représentants au championnat de Jakarta.

C'est ce qu'a annoncé la Fédération de boxe d'Ouzbékistan.

Selon vous, quels jeunes boxeurs obtiendront les meilleurs résultats à Jakarta ? Laissez votre avis dans les commentaires et envoyez l'article aux fans de sport.