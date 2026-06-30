Baena se confie sur ses jours sombres après son conflit avec Valverde

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Baena se confie sur ses jours sombres après son conflit avec Valverde

Alex Baena, milieu de terrain de l'Atletico Madrid et de l'équipe nationale d'Espagne, s'est exprimé sur la période difficile qu'il a traversée suite au conflit impliquant Federico Valverde.

Le joueur a déclaré qu'après l'incident, la pression n'a pas seulement pesé sur lui, mais a également affecté les membres de sa famille. Il a admis qu'il n'aurait peut-être pas pu surmonter ces difficultés sans l'aide d'un psychologue.

Comment a commencé le conflit de 2023 ?

La tension entre Baena et Valverde a éclaté en 2023.

Selon les médias, Baena aurait insulté le joueur uruguayen pendant le match. Plus tard, des rapports ont indiqué que Valverde avait attendu son adversaire sur le parking après le match et l'avait frappé au visage.

Baena a porté plainte après l'incident, mais l'affaire a été classée sans suite avant d'être jugée.

Les menaces ont également atteint sa famille

Selon Baena, la situation la plus difficile est survenue lorsque des menaces ont commencé à viser ses proches.

« Le plus dur a été que les menaces atteignent également les membres de ma famille. Ils ont reçu des messages menaçants, des appels à minuit, des menaces de mort », a-t-il déclaré.

Le footballeur a souligné qu'à l'époque, il s'inquiétait davantage pour sa famille que pour lui-même.

L'aide d'un psychologue a été déterminante

Alex Baena a ouvertement déclaré que l'aide d'un spécialiste avait été cruciale pour surmonter la pression psychologique.

« Si je n'avais pas eu l'aide d'un psychologue, je ne serais peut-être pas assis ici aujourd'hui », a rapporté Mundo Deportivo.

Cet aveu montre à quel point la pression extérieure dans le sport professionnel peut parfois affecter gravement l'état mental des joueurs.

Baena est actuellement avec l'équipe d'Espagne

Malgré ces moments difficiles, Alex Baena poursuit sa carrière de footballeur.

Il est actuellement sous les ordres de l'équipe nationale d'Espagne, qui participe à la Coupe du Monde 2026.

L'Espagne affrontera l'Autriche en huitièmes de finale.

Le combat hors terrain n'est pas facile non plus

Les joueurs sont souvent jugés uniquement sur leur performance sur le terrain. Mais l'histoire de Baena montre qu'il peut y avoir une lourde pression psychologique derrière la célébrité, les critiques et les menaces.

Le fait qu'il parle ouvertement de l'aide d'un psychologue rappelle une fois de plus l'importance de consulter un spécialiste dans de telles situations.

Pensez-vous que des mesures plus strictes soient nécessaires pour protéger les joueurs et leurs familles après des conflits dans le football ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.

Alex BaenaFederico ValverdeAtlético de MadridEspagneMundo Deportivo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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